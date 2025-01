Real Sociedad LaLiga EA Sports La Real Sociedad pierde por la mínima ante el Valencia (1-0) I. G. | EITB MEDIA Publicado: 19/01/2025 22:59 (UTC+1) Última actualización: 19/01/2025 23:17 (UTC+1) Hugo Duro ha adelantado a los valencianistas y, pese a no parar de intentarlo, la Real no ha sido capaz de dar la vuelta a la sitación. Becker, en el partido contra el Valencia. Foto: Efe. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Realak gutxiengoagatik galdu du Valentziaren aurka (1-0)

La Real Sociedad ha perdido por 1-0 contra el Valencia este domingo en el partido de la 20ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mestalla. Hugo Duro ha adelantado a los valencianistas y, pese a no parar de intentarlo, la Real no ha sido capaz de dar la vuelta a la sitación.

Los locales han comenzado mandando en el campo, con jugadas rápidas desde la banda y con esa estrategia han dado el primer susto a la Real. Diego López ha recibido un centro dentro del área, totalmente solo, pero, inexplicablemente, no ha conseguido rematar a puerta para fortuna de los vascos. Los txuri-urdin han respondido con una jugada muy similar. Han aprovechado una contra para que Becker cediera a Oskarsson y este se plantara solo ante el portero. Al igual que el delantero valenciano, el nórdico también ha rematado fuera.

En el minuto 26, el Valencia ha tomado la delantera en el marcador. Mosquera ha subido hasta el área y a probado suerte con un tiro lejano. Se le ha ido desviado, pero Hugo Duro lo ha cazado a tiempo para mandarlo a la red (1-0).

Con el resultado en contra, los vascos se han activado ya han subido de intensidad. Pronto les ha llegado la oportunidad de igualar el partido, en una jugada en la que unos cinco jugadores de la Real han chutado o rematado a puerta, pero tenían a demasiados valencianistas dentro del área.

En la segunda parte la Real ha salido con toda la intención de remontar y Brais ha tenido una muy buena ocasión, pero se ha quedado entre el chute y el centro. Han entrado Kubo, Barrenetxea y Olasagasti, pero al equipo gipuzkoano le seguía costando.

Hugo Duro ha podido marcar el segundo para su cuenta, pero Remiro ha aparecido para evitar el gol de manera providencial.

No será porque los txuri-urdin no lo han intentado. No han cesado de atacar el área del Valencia, pero los rivales se han defendido muy bien y han evitado que el balón llegara al portero. Al final, la Real vuelve con las manos vacías.

Ficha técnica:

1 - Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Tárrega, Gayà; Javi Guerra, Barrenechea; Rioja (Canós, m.75), Almeida (Pepelu, m.68), Diego López (Fran Pérez, m.59); Hugo Duro.

0 - Real Sociedad: Remiro; Aritz, Zubeldia, Aguerd, Pacheco (Olasagasti, m.46); Sergio Gómez, Zubimendi, Brais Méndez (Sucic, m.74), Javi López (Barrene, m.62); Becker (Take, m.62) y Óskarsson (Oyarzabal, m.74).

Gol: 1-0, m.26: Hugo Duro.

Árbitro: García Verdura (Comité catalán). Amonestó a Hugo Duro (m.87), Mosquera (m.94), Foulquier (m.96) por parte del Valencia y a Pacheco (m.42), Javi López (m.49), Sergio Gómez (m.89), Zubimendi (m.94) por parte de la Real.