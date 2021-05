21/05/2021 09:25 Otros deportes Golf Rahm sobrevive la primera jornada del Campeonato de la PGA EITB Media Se ha quedado a cinco golpes del líder, el canadiense Corey Connors (-5), a falta de tres jornadas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Jon Rahm Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El golfista vizcaíno Jon Rahm ha sobrevivido a la primera ronda del Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos, el segundo grande del año que se disputa esta semana en Kiawah Island, en la costa de Carolina del Sur, con un resultado de par.

"Ha sido un día difícil, sobre todo con lo mal que le he pegado. No ha sido mi mejor día de tee a green, aunque he logrado manejar ciertas situaciones”, dijo Rahm, que se ha quedado a cinco golpes del líder, el canadiense Corey Connors (-5), a falta de tres jornadas.

"He jugado muy bien los hoyos con viento en contra, poniendo la bola en la calle y en buenos lugares cuando hacía falta. Lo importante es que en esos primeros hoyos estuviese al par con lo mal que le he dado y los sitios en los que he estado”, explicó el número tres del ránking mundial, que se la has visto con el viento.

"A ver si para el resto de la semana, asumiendo que va a haber el mismo viento, quitando el domingo, puedo pulir detalles y pegarle un poquito mejor. Y darme alguna oportunidad de birdie. Sé que es muy difícil, pero es posible”, comentó el golfista de Barrika, que se mantiene entre los favoritos a la victoria.