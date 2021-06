21/06/2021 08:50 Otros deportes US Open Rahm: "Siendo muy de Bilbao, te diría pues claro, estaba seguro de que iba a ganar" EITB Media Después de ganar su primer grande con un golpe de ventaja sobre el sudafricano Louis Oosthuizen (-5) recordaba los putts que practicaba de pequeño en Barrika. Escuchar la página Escuchar la página

El golfista Jon Rahm ha conquistado el primer Abierto de Estados Unidos con un espectacular final de dos birdies en los últimos dos hoyos del recorrido de Torrey Pines, en las afueras de San Diego, California, sede esta semana del tercer grande del año.

"Cuesta creer que hace un par de meses estaba en el hospital con Kepa viendo al Athletic jugar la Copa del Rey. Luego me voy corriendo al Masters y lo juego bien. El PGA vuelvo a jugar bien y tenía que ser un día especial como este", dijo a EFE emocionado Jon Rahm.

"Con todo lo que ha pasado, tener este día para la familia creo que nos hacía falta. Este es para la familia. Hay mucha gente que lo ha pasado fatal. Corti habría sido seguramente el periodista más feliz del mundo", dijo Rahm haciendo honor al difunto periodista deportivo de El Correo José Manuel Cortizas, fallecido por Covid a principios de 2021.

Después de ganar su primer grande con un golpe de ventaja sobre el sudafricano Louis Oosthuizen (-5), Jon Rahm (-6) recordaba los putts que practicaba de pequeño pensando en ganar un US Open. "Siendo muy de Bilbao, te diría pues claro, estaba seguro de que iba a ganar. No es que sea una persona chula, pero siempre he tenido confianza y me he creído lo que puedo conseguir", comentó el golfista de Barrika.

"Siempre tenía esperanza, creía y sabía que podía meterlos", dijo después de meter dos espectaculares putts de birdie en los dos últimos hoyos. "Son putts del putting green de Larrabea (el campo de golf donde empezó a jugar) con unas cuestas, con greenes que botan. Los he tirado miles de veces y hoy era ese mismo niño que soñaba con ganar un grande", contó Rahm, que procura apoyar el golf infantil en España y el resto del mundo.

"Para los que sean como yo, que tengan esa rabia que les ayuda a jugar al golf. Hay que saber quién eres en el campo de golf, pero no dejes que te afecte a la persona que eres fuera del campo. Ojalá hubiese entendido como cambiar antes, pero ha pasado como tenía que pasar. En mi caso el nacimiento de mi hijo me ha ayudado a cambiar mucho, a seguir teniendo esa rabia y esa competitividad, pero con un poco más de serenidad", explicó Jon Rahm aconsejando a los más jóvenes.

"He trabajado muchísimo para intentar mejorar esto y el momento llega, en el que un día te miras al espejo y notas el cambio. No estoy muy orgulloso de muchas cosas que he hecho en el campo de golf, pero sin esos momentos, no me habría transformado en el jugador que soy ahora", explicó reflexionando sobre el proceso mental que le ha llevado a ganar su primer major.

"Esto no lo he dicho a nadie. Ayer cogí algo de mi taquilla y me encontré con una caja con el Premio Seve Ballesteros al jugador del European Tour. Y sentí que hoy iba a pasar algo. Sé que este trofeo significaba mucho para él y para el golf español", dijo Jon Rahm.