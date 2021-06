23/06/2021 00:25 Otros deportes Entrevista Edorta Rahm: "Siento mucho orgullo, es alucinante lo que ha conseguido Jon" A. B. E. ! EITB Media El padre de Jon Rahm ha sido entrevistado por Diego Aranbalza en el programa 'Fuera de Juego' de Radio Euskadi. Se ha mostrado contento y ha contado cómo se encuentra su hijo tras ganar el U.S. Open. Escuchar la página Escuchar la página

Edorta Rahm, padre del golfista y reciente ganador del U.S. Open Jon Rahm, ha sido entrevistado por Diego Aranbalza en el programa 'Fuera de Juego' de Radio Euskadi. Se ha mostrado "orgulloso" por lo que ha ganado su hijo y ha comentado cómo está llevando el éxito el golfista de Barrika (BIzkaia).

"Desde el domingo a media tarde las últimas horas han sido estresantes, pero en el buen sentido", ha asegurado Edorta en el inicio de la entrevista. "Todavía cuesta asimilar lo que ha conseguido Jon. El lunes a la noche estábamos cenando en casa de mi hijo y casi no hablábamos, sólo cenábamos. La verdad es que todos estábamos cansados por el viaje de vuelta. La verdad que cuesta. Cuando estamos en su casa, estamos mirando la copa, leyendo los nombres y vamos, que no nos lo creemos", ha añadido el padre del ganador del U.S. Open.

Jon Rahm tendrá la copa un año en propiedad y la tendrá que llevar a un joyero para que grabe su nombre en el trofeo. El de Barrika está dudando si llevar o no la copa a Bilbao cuando vuelva a Bizkaia, según ha comentado su padre.

La victoria de Jon Rahm en el Mayor estadounidense ha sido un motivo de satisfacción para Edorta: "Siento mucho orgullo. Veo que va consiguiendo todas las metas que se va poniendo y lo alucinante es que las consigue. Entrena mucho y tiene una cabeza privilegiada para jugar al golf".

Los expertos y los aficionados al golf destacan la fortaleza mental de Jon Rahm y su padre asegura que eso le viene de nacimiento, que es innato, aunque reconoce que el abuelo de Jon tenía ese gen competitivo de nunca darse por vencido.

La victoria de Jon llegó en una fecha señalada en los Estados Unidos, ya que allí se celebró el día del padre el domingo 20 de junio y fue un regalo especial para Edorta Rahm.

El U.S.Open fue un torneo muy disputado hasta el final y Edorta ha destacado en qué momento supo que su hijo iba a optar al título: "Hasta el tramo final del último día no tuve claro que tuviera opciones de ganar. Cuando metió el birdie del hoyo 18 sabía que por lo menos iba a tener opciones".

El apoyo del público al golfista vasco durante todo el torneo fue impresionante. "Es increíble la cantidad de gente que estaba apoyando a Jon en este torneo", ha remarcado el padre de Jon Rahm.

El golfista vizcaíno es el número uno del ranking mundial, pero sigue jugando a golf con su familia. Edorta asegura que su hijo sigue igual con ellos y ellos con él. Durante la entrevista también ha comentado los momentos duros que han vivido durante la pandemia, ya que no pudo ver ni a su hijo ni a su nieto durante más de un año. Edorta viajó a los Estados Unidos, y justo Jon dio positivo por covid-19 en el Memorial, teniendo que abandonar el torneo cuando estaba en plena lucha por alzarse con el título. Fueron unos días duros para la familia, pero tras dos pruebas negativas todo volvió a la normalidad.

Preguntado sobre la gestión del éxito, Edorta Rahm ha comentado su hijo lo lleva bien, aunque asegura que está cansado y duerme poco por el bajón de adrenalina que sufre tras la victoria.

"El sueño de Jon siempre ha sido ganar Mayors, lo ha logrado y va por el buen camino para ganar más. Ganar es muy difícil. Yo creo que todavía no hemos visto al mejor Jon Rahm. Entrena y trabaja mucho, por lo que creo que puede ganar más. Conseguir el U.S. Open tiene un mérito especial", ha subrayado Edorta Rahm.

En el futuro más inmediato, Jon Rahm tendrá que afrontar grandes torneos y los Juegos Olímpicos. Según Edorta Rahm, el objetivo de Jon es ganar todo, pero sabe que eso es muy complicado. No sabe si a su hijo le gustaría más ganar el Britsih o los Juegos Olímpicos en caso de que tuviera que elegir ganar uno de los dos.

Edorta Rahm no ha querido despedirse sin hacer saber que a Jon Rahm también le han llegado los ánimos de toda la gente que le apoya desde Euskal Herria.