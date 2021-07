31/07/2021 14:27 Otros deportes TOKIO 2020 Teresa Errandonea, eliminada en primera ronda EITB MEDIA La irundarra, campeona de España de los 100 metros vallas, no ha logrado el pase a las semifinales de la distancia. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Teresa Errandonea (derecha) durante la prueba. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

La guipuzcoana Teresa Errandonea quedó eliminada en la primera ronda de los100 metros vallas de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Relegada, por la calle 2, al extremo izquierdo de la pista, Errandonea, se clasificó sexta en su serie con 13.15, un tiempo que no le alcanzó para obtener una de las cuatro plazas de repesca.

La atleta de Irún se ha mostrado ilusionada por haber llevado a cabo su debut en unos juegos, aunque le hubiera gustado haber hecho una mejor carrera. "Estoy triste porque tenía que estar dentro de las semifinales, pero no he terminado de reventar" ha declarado Teresa tras finalizar la prueba.

La marca de 13.15 realizada durante la prueba no ha sido suficiente para acceder a las semifinales aunque sí lo ha sido la de 13.04, un registro alcanzable para Teresa: "Duele ver que el 13.04 haya sido válido para clasificar, creo que valgo para esto, pero ahora mismo me duele" ha afirmado la guipuzcoana.



El arranque de la carrera ha sido bueno, pero a partir del tercer obstáculo, Teresa ha reconocido que ha dejado de rendir bien y le costaba seguir adelante.



La carrera ha dejado un sabor amargo a la guipuzcoana aunque al mismo tiempo ha afirmado que está contenta por la regularidad mostrada durante toda la temporada y por su debut olímpico: "Estoy súper feliz de haber corrido aquí. La pena es que no podemos tener el estadio lleno".



Ahora es momento de analizar la prueba, junto a su entrenador, Ramón Cid, y de corregir errores, pues Teresa tiene muy claro que quiere competir en París 2024. "Ya solo quedan tres años" ha comentado con una sonrisa.