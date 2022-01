20/01/2022 10:26 Otros deportes En Melbourne Garbiñe Muguruza dice adiós al Abierto de Australia tras perder en segunda ronda ante Alize Cornet Agencias | EITB MEDIA Muguruza, que fue finalista en 2020, no ha tenido su mejor día y ha caído ante la tenista francesa por un doble 6-3. Escuchar la página Escuchar la página

Garbiñe Muguruza se despidió este jueves en la segunda ronda del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de caer con claridad por un doble 6-3 ante la francesa Alize Cornet.

La 'maestra' de 2021 vio cortadas de raíz sus aspiraciones de brillar en el 'grande' en el que fue finalista en 2020 después de no encontrar su mejor tenis y estar siempre a merced de lo que quiso dictar en la Rod Laver Arena su rival, 61 del mundo y que le había arrebatado el año pasado el título en la hierba de Berlín.

La doble campeona de 'Grand Slam' no estuvo fina y nunca dio la sensación de tener opciones, víctima de la agresividad de la francesa al resto y de su errático día desde el fondo de la pista. La de Caracas cedió hasta 12 bolas de rotura y conectó 33 errores no forzados, mientras que no tuvo ni una sola oportunidad con el servicio de Cornet, que siempre llevó la iniciativa en la pista.

Muguruza ya se encontró con una rotura en su primer saque, que afianzó a su rival en su estrategia y en tener más seguridad. Concedió opciones de 'break' en todos sus saques de la primera manga y aunque salvó un 0-40 en el cuarto juego y dos bolas de set en el sexto, no pudo evitar perder el parcial.

La número tres del mundo logró sacar con comodidad su primer saque del segundo set, pero eso no cambió el escenario porque Cornet continuó sin dar concesiones y volvió a aprovechar sus oportunidades. Una rotura en el quinto juego le permitió coger una ventaja en el marcador que ya no soltó y con su tercer 'break' eliminó a Muguruza.