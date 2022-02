11/02/2022 11:03 Otros deportes Pekín 2022 Imanol Rojo, 39º en la prueba de 15 kilómetros estilo clásico EITB MEDIA El tolosarra ha estado cerca del top-20 durante la primera mitad del recorrido, pero no ha podido mantener el ritmo y finalmente ha terminado a 3:29 del ganador, el finlandés Livo Niskanen. Escuchar la página Escuchar la página

Tras conseguir un resultado histórico al ser 21º en los 30 kilómetros del esquiatlón, Imanol Rojo ha vuelto a la competición en la prueba de 15 kilómetros estilo clásico.

El tolosarra ha llegado con la moral por las nubes después de lograr su mejor puesto en una prueba individual en sus tres participaciones olímpicas, para afrontar una carrera que no se encuentra entre sus favoritas. No obstante, ha realizado una muy buena actuación para terminar 39º y superar, a nivel estatal, el puesto 45 obtenido por Josep Giró en 1984 en los Juegos celebrados en Sarajevo.

Imanol Rojo ha comenzado muy fuerte, y sus referencias han sido muy buenas en los tiempos de los primeros parciales. A su paso por el kilómetro tres se encontraba a 19.1 segundos de quien marchaba líder en ese momento, distancia que se reducía hasta los 18.2 a su paso por el kilómetro 7.5.

Sin embargo, a partir del kilómetro 10 ha ido cediendo y sus marcas respecto a los competidores han ido empeorando poco a poco. Imanol ha terminado en el puesto 39, con un tiempo final de 41:24.2, a 3:29.4 del vencedor de la prueba, el finlandés Livo Niskanen.

"Estoy satisfecho con lo realizado. Las sensaciones buenas hasta el kilómetro 10 donde se me han acabado las energías. He empezado más rápido de lo que pensaba, me ha quemado un poco eso, pero lo mejor es que estoy bien físicamente y en distancias largas voy mucho mejor. Hay que tener en cuenta que no es mi distancia favorita, pero es mi mejor resultado a pesar de todo" ha declarado el tolosarra al Comité Olímpico Español al concluir la prueba.

De cara a su última prueba en estos Juegos, los 50 kilómetros estilo patinador los dos resultados cosechados hasta la fecha, el puesto 21 en el eskiatlón y el 39 de hoy en los 15 kilómetros estilo clásico, refuerzan a Imanol para pensar en que lo mejor está aún por llegar.

"Me anima para los 50 kilómetros, que es realmente el objetivo principal en estos Juegos. Espero hacerlo bien viendo cómo me he encontrado hoy. El objetivo para la siguiente carrera es salir bien, mantenerme y luego ir subiendo puestos a medida que vaya transcurriendo la prueba. Mi objetivo es batir el puesto 17, pero principalmente mejorar el resultado conseguido en los 30 kilómetros. Veremos cómo me recupero y si llego bien físicamente, como hasta ahora" ha añadido Rojo.

Manex Salsamendi, en el puesto 90

El navarro Manex Salsamendi Silva, compitiendo con Brasil, también ha tratado de dar lo mejor de sí.

El esquiador de 19 años, que disputa sus primeros Juegos Olímpicos ha terminado en el puesto 90, llegando a meta a 12:40.3 del campeón, con un tiempo total de 50:35.1. Su parcial en el kilómetro 6.3 ha sido de 21.08.7 (+5:24.4), 32:10.9 (+8:29.5) en el kilómetro 9.3 y de 36:29.3 (+9.31.9) en el kilómetro 10.5.

La pelea por los metales

En lo referente a la cabeza de carrera, el francés Richard Jouve ha sido el tiempo de referencia durante la primera parte de la misma, secundado por el sueco William Poromaa, el austriaco Mika Vermeulen y el finlandés Perttu Hyvarinen.

Sin embargo, la verdadera lucha ha comenzado cuando los grandes favoritos han salido a la pista. Una de las estrelllas del esquí de fondo, el noruego Johannes Klaebo ha cedido 26 segundos en la primera posta y parecía que iba a tener un día complicado, como ya sucedió en el esquiatlón, aunque después ha ido arreglando su actuación para marcar un tiempo de 38.32.3 que le ha valido la medalla de bronce.

El oro y la plata

La pugna por la plata y el oro ha terminado siendo un duelo ruso-finlandés. Uno de los hombres más en forma, el finlandés Livo Niskanen, ha comenzado super fuerte la temporada, cosechando varias victorias en las Copas del Mundo y en el día de hoy ha vuelto a brillar. Niskanen ha destrozado el crono con un 37:54.8 para mejorar en 37 segundos el tiempo de referencia marcado por Klaebo y lograr su segundo oro en uno Juegos. Livo ha acabado así con la hegemonía del suizo Dario Cologna en esta distancia, dueño del oro en Vancouver 2010, Sochi 2014 y Pyeongchang 2018.

El ruso Alexander Bolshunov, oro en la prueba de eskiatlón, ha tomado la salida con el objetivo de dar caza a Niskanen pero no ha podido con los grandes tiempos marcados por el finlandés. Finalmente ha cedido 23 segundos respecto a Niskanen y parando el crono en los 38:18.0 se ha colgado la medalla de plata.