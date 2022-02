19/02/2022 10:59 Otros deportes Beijing 2022 Imanol Rojo 21º, en la última prueba de fondo de Pekín 2020 EITB MEdia Manex Salsamendi finaliza en el puesto 58 una prueba ganada por el ruso Alexander Bolshunov. Escuchar la página Escuchar la página

Imanol Rojo ha realizado un auténtico esfuerzo titánico para adjudicarse el puesto 21 en su última prueba en los Juegos de Beijing. La carrera que en un principio iba a ser de 50 kilómetros ha tenido que ser acortada a 30 kilómetros y ha comenzado una hora más tarde de lo esperado por las fuertes rachas de viento que han azotado hoy el Centro Nacional de Esquí de Fondo en Zhangjiakou. Ésta ha sido una decisión que no ha beneficiado en nada al tolosarra ya que se encuentra más cómodo en las grandes distancias, siendo la prueba de los 50 kilómetros u carrera fetiche.

"Me ha dado rabia porque llevaba preparando la carrera 4 años. Qué más daba hacer 30 que 50, cuando estás en carrera da igual. Por acortarla no va a haber menos viento ni menos frío. Me hubiese gustado correr los 50 kilómetros porque seguramente hubiese mejorado este puesto" ha declarado Imanol al finalizar la prueba.

Tal y como ya avisó Rojo en las entrevistas previas, la de hoy iba a ser una jornada marcada por el viento y una de las claves residía en mantenerse resguardado dentro del grupo. Durante los primeros kilómetros ha cumplido con creces su cometido pero a partir del kilómetro 15 el grueso de la carrera ha quedado partida en dos, dejando a Imanol en el segundo grupo. 17 esquiadores se han escapado y entre ellos se encontraban los grandes favoritos: Bolshunov, Holund, Krueger, Manificat o Dario Cologna entre otros.

Los rusos han empezado a tirar y algunos competidores han empezado a tener problemas como la estrella del esquí noruego, ganador de cuatro medallas en estos Juegos, Johannes Klaebo, quien se ha ido descolgando y finalmente ha decidido retirarse. Ello da muestra de lo durísima que ha ido la carrera de hoy.

"Ha sido una carrera muy dura, han tirado mucho desde el principio. Cuando han tirado los 15 primeros se ha hecho un corte, he intentado entrar pero no he podido. Me da rabia porque me encontraba muy bien. Después he ido cómodo en el segundo grupo y nos la hemo jugado al sprint" ha afirmado Imanol.

A su paso por los 16,8 kilómetros Imanol ocupaba el puesto 21, escalando posiciones dentro del segundo grupo en el que ha quedado enclavado. Al paso por los 22.3 kilómetros subía al puesto 19 (+ 2.07.7) arropado en un pequeño subgrupo con el italiano Salvadori, el suizo Pralong o el japones Baba. En el kilómetro 23.9km se colocaba en el puesto 17 (+2:18.2), el mejor de los alcanzados durante la jornada de hoy. Durante los últimos cinco kilómetros el deportista de Basque Team ha aguantado para terminar jugándosela en el esprint. Finalmente ha entrado en meta en el puesto 21, con un tiempo 1:14:50.5 (+3:17.8), mejorando el puesto 33 obtenido en Sochi 2014 y en Pyeongchang 2018.

El ruso Alexander Bolshunov se convirtió en el gran triunfador de las pruebas de esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.

El navarro brasileño Manex Salsamendi Silva, por su parte, ha concluido en el pueto 58 con un tiempo de 1:33:11.8 (+21:39.1).