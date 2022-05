Otros deportes GOLF Jon Rahm se adjudica el Open de México AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 02/05/2022 00:20 (UTC+2) Última actualización: 02/05/2022 00:42 (UTC+2) El golfista vizcaíno ha realizado presentado una tarjeta de un total 17 golpes bajo par, uno menos que los estadounidenses Tony Finau, Brandon Wu y Kurt Kitayama, que han quedado segundos. Escuchar la página Escuchar la página

Jon Rahm, durante la última jornada del Open de México. Foto: EFE

Jon Rahm se proclamó vencedor del Open de México este domingo tras realizar 17 golpes bajo par, uno menos que los estadounidenses Tony Finau, Brandon Wu y Kurt Kitayama, que han quedado empatados en el segundo puesto con -16.

Rahm no estuvo demasiado fino en la última jornada, cometió un bogey en el décimo hoyo y aunque hizo tres birdies (en el sexto, el séptimo y el decimocuarto), dejó ir uno en el penúltimo y necesitó cerrar bien para ganar con 267 golpes (64, 66, 68 y 69).

"Me costó conseguir este triunfo; me compliqué en el último hoyo, pero me mantuve agresivo, confié en mi juego y terminé ganando", dijo el de Barrika.

El Abierto Mexicano transcurrió en el balneario de Puerto Vallarta, en el Pacífico mexicano, formó por primera vez parte del tour de la PGA y transcurrió con una bolsa de premios de 7,3 millones de dólares.