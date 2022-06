Otros deportes GIMNASIA RÍTMICA Salma Solaun gana la plata en el ejercicio mixto por conjuntos del Europeo de gimnasia rítmica EITB Media Publicado: 19/06/2022 17:12 (UTC+2) Última actualización: 19/06/2022 17:25 (UTC+2) Además, el grupo de la integrante del proyecto de excelencia de Basque Team ha sido quinto en la final de aros. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Salma Solaun en acción. Foto: Basque Team. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Salma Solaunek zilarra irabazi du gimnasia erritmikako Europako Txapelketako taldeko ariketa mistoan

El equipo compuesto por Salma Solaun, Ana Arnau, Inés Bergua, Valeria Márquez, Mireia Martínez y Patricia Pérez concluyó ayer el 'All Around' del campeonato de Europa de gimnasia rítmica en quinta posición en la clasificación general, lo que le dio el acceso la dos finales por aparatos de hoy: la mixta de pelota y cinta, y la de aros. En la previa de ayer realizaron el ejercicio de aros mejor que el mixto, en el que tuvieron algunas imprecisiones, no obstante, volvieron a dejar constancia de su buen hacer y de la mejora que está protagonizando la disciplina a nivel estatal.



Rusia, vencedora de los trece de los últimos catorce títulos europeos individuales y catorce de los últimos diecisiete de conjuntos, ha sido excluida por las sanciones tras la invasión de Ucrania, y eso ha abierto el título europeo a nuevas herederas como Italia, Bulgaria, Ucrania e Israel, que partían como favoritas en Tel Aviv. Para España el Europeo ha sido la primera competición importante del nuevo ciclo olímpico para comprobar si se están construyendo bien las bases para poder soñar con una posible representación en los Juegos de París 2024, algo que no sucedió en Tokio 2020, y lo realizado en Israel ha dejado muy buen sabor de boca.



La introducción de Salma Solaun en el trabajo de conjuntos ha sido muy acertada. Solaun, integrante del proyecto de excelencia puesto en marcha por Basque Team y la Federación Vasca de Gimnasia, competía a priori de manera individual, pero su cambio a la competición por equipos ha sido todo un acierto.



En las finales de hoy han sabido mantener bajo control el nerviosismo y la presión de este tipo de citas para dar la campanada y hacerse con una plata y un quinto puesto. En la final mixta de pelota y cinta han realizado un ejercicio que ha sido valorado con una puntuación de 31.950 lo que les ha servido para colgarse la presea plateada. El oro en la final del ejercicio mixto ha sido para Italia, que en este momento está a otro nivel y ha obtenido una contundente puntuación de 34.250. El tercer cajón del podio lo ha ocupado Azerbaiyán tras llevar a cabo un ejercicio valorado con 31.900 puntos.