Jon Rahm, campeón del Masters de Augusta

Euskaraz irakurri: Jon Rahm, Augustako Masterseko txapelduna

El golfista vasco Jon Rahm se proclamó este domingo campeón del Masters de Augusta, el primer 'grande' de la temporada y uno de los torneos más importante del golf mundial, al acabar con un acumulado de 12 bajo par y cuatro golpes de ventaja sobre Brooks Koepka.

Rahm, de 28 años, ganó el segundo grande de su carrera, tras el Abierto de Estados Unidos de 2021 y destronó en Augusta a Scottie Scheffler, campeón en 2022.

El de Barrika llegó a la cuarta ronda con dos golpes de desventaja respecto a Koepka, pero disputó una vuelta excelente y su tarjeta de 69 golpes le entregó la gloria eterna en el golf.

Jugó un golf inteligente y práctico, mejorando su actuación y asegurando sus golpes para no cometer errores. Mejoró en los greens y apenas salió del fairway, algo de lo que no pudieron presumir sus rivales, que cometieron muchas imprecisiones que les alejaron de las opciones de título.

Así llegó hasta el primer puesto, que nunca más abandonaría. Su birdie en el tres, sumado al bogey de Koepka en el cuatro, alzaron al vasco a lo más alto.

De esta forma, Rahm se convierte en el segundo golfista vasco en enfundarse la chaqueta verde de Augusta tras el hondarribiarra Txema Olazabal, que lo consiguió por partida doble en 1994 y 1999.

The moments when a dream becomes reality. #themasters pic.twitter.com/A0uBDsIrdz