Otros deportes Zegama-Aizkorri 2023 Manuel Merillas y Daniela Oemus, ganadores de la Zegama-Aizkorri 2023 A. B. E. | EITB Media Publicado: 14/05/2023 14:24 (UTC+2) Última actualización: 14/05/2023 14:24 (UTC+2) Oemus se ha impuesto en la categoría femenina con un tiempo de 4 horas, 31 minutos y 54 segundos., mientras que en la masculina Merillas ha ganado con una marca de 3 horas 42 minutos y 1 segundo. Escuchar la página Escuchar la página

Manuel Merillas, ganador de la Zegama-Aizkorri de categoría masculina. Foto: EITB Media Whatsapp

Euskaraz irakurri: Manuel Merillas eta Daniela Oemus, 2023ko Zegama-Aizkorriko irabazleak

Manuel Merillas se impuso en el maratón de montaña Zegama-Aizkorri de categoría masculina este domingo 14 de mayo, mientras que en la femenina la alemana Daniela Oemus se alzó con el triunfo.

La climatología hizo que el recorrido, ya duro de por sí, tuviera todavía mayor dificultad. La lluvia y el barro fueron los máximos protagonistas junto con todos los participantes.

Merillas, ganador de la prueba masculina

En la carrera de categoría masculina Remi Bonnet se situó pronto en cabeza. El keniano Robert Pkemoi le dio caza durante un momento, pero Remi Bonnet aguantó, volvió a situarse en la primera posición.

En la cima de Aizkorri Bonnet aventajó en 19 segundos a Pkemoi, 44 a Albon y 46 a Elazzaoui. En la bajada, hubo cambios en la clasificación y el británico Jonatahan Albon se situó en la cabeza de carrera. En Urbia, Albon aventajaba en un segundo a Elazzaoui, en 9 a Pkemoi, en 39 a Merillas y en 1'08" a Bonnet.

En Moano, en el kilómetro 34,2 de la carrera, Merillas se situó en la cabeza de carrera. En ese punto, el de León obtuvo una ventaja de 13 segundos a Elhousine Elazzaoui y en 1'56" a Jontahan Albon.

En cambio, en Oazaurtza (kilómetro 37,8), Elazzaoui se acercó a cuatro segundos de Merillas. Por lo tanto, la emoción se mantuvo hasta el final.

En los dos últimos kilómetros Merillas amplió su ventaja y se alzó con el triunfo con un tiempo de 3:42.01. Elazzaoui fue segundo a 27 segundos y Albon tercero a 3 minutos.

Haritz Egea ha sido el mejor vasco. El de Urretxu (Gipuzkoa) cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 5 minutos y 1 segundo. A tres segundos cruzó la meta el también vasco Boja Zubizarreta.

Oemus se alza con la victoria en la prueba femenina

En categoría femenina, L'hirondel Blandine comandó la carrera durante el primer tramo, pero en la segunda hora la china Yao Miao se situó en cabeza tras adelantar a la francesa.

Sin embargo, en la subida a Aizkorri hubo cambios en la clasificación. La alemana Daniela Oemus fue la primera en la cima y aventajó en 1'14" a Miao, en 3'18" a Blandine, en 3'21" a Fielder y en 4'44" a Leboeuf.

En la bajada la alemana se mantuvo en cabeza. Además, poco a poco, Oemus fue ampliando su ventaja y en Urbia ya contaba con 4 minutos de ventaja respecto a la segunda clasificada Caitlin Fielder.

Poco a poco, la neocelandesa fue disminuyendo su desventaja respecto a Oemus, pero no le dio para dar caza a la alemana.Oemus gestionó bien su ventaja en el tramo final y no se le escapó el triunfo. La ganadora cruzó la línea de meta con un tiempo de 4:31.54. La neozelandesa Fielder fue segunda a 2 minutos y 7 segundos y la francesa Theres Leboeuf finalizó tercera a 5 minutos y 47 segundos de la vencedora.

La primera vasca en la línea de meta ha sido Oihana Kortazar con un tiempo de 4 horas, 37 minutos y 41 segundos.

Clasificación de cetagoría masculina:

1. Manuel Merillas 3:42.1

2. Elhousine Elazzaoui +0:27

3. Jonathan Albon +3:00

Clasificación de cetagoría femenina:

1. Daniela Oemus 4:31.54

2. Caitlin Fielder +2:07

3. Theres Leboeuf +5:47