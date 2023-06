Otros deportes Golf Jon Rahm salva una primera jornada del US Open de récord para Fowler y Schauffele Agencias | EITB Media Publicado: 16/06/2023 11:15 (UTC+2) Última actualización: 16/06/2023 11:15 (UTC+2) El golfista de Barrika (Bizkaia) ha finalizado la jornada inaugural con una tarjeta de 1 bajo el par del campo, pero está a 7 golpes de los líderes. Escuchar la página Escuchar la página

Jon Rahm vivió un sufrido debut en el US Open, tercer 'major' de la temporada que se está celebrando en el The Los Angeles Country Club, finalizando con una tarjeta de 69 goles (uno bajo par) bastante meritorio, pero insuficiente para seguir el ritmo de récord en cabeza.

El Abierto de Estados Unidos arrancó con unas condiciones favorables para asaltar el recorrido californiano, pero para Rahm no fue el día desde el 'tee'. El de Barrika falló muchas calles aunque corrigió los errores de salida con una gran juego corto. El 'driver' condicionó al campeón del US Open en 2021, pero el vasco tiró de recursos para terminar incluso bajo par. Una tarjeta nunca desdeñable en el Abierto estadounidense si no fuera por el festival que firmaron Rickie Fowler y Xander Schauffele, ambos con 62 golpes, récord histórico del torneo con apenas media hora de diferencia.

Por arriba destacan, además, el número uno del mundo, un Scottie Scheffler que terminó su estreno en -3, igual que el también estadounidense Bryson DeChambeau, por el -2 del angelino Max Homa.