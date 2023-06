Otros deportes Golf Jon Rahm finaliza décimo en el US Open, que gana Wyndham Clark EITB MEDIA Publicado: 19/06/2023 14:37 (UTC+2) Última actualización: 19/06/2023 15:01 (UTC+2) El golfista de Barrika ha cerrado con buen sabor de boca su participación en el Abierto de Estados Unidos, tras entregar una tarjeta de -5 en la última jornada. En la clasificación mundial, Scottie Scheffler, tercero en el US Open, ha aumentado su ventaja sobre Rahm, que es segundo. Escuchar la página Escuchar la página

Jon Rahm ha completado una gran actuación en la última jornada del US Open 2023. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Jon Rahmek hamargarren postuan amaitu du Estatu Batuetako Irekia; Wyndham Clarkek irabazi du

Jon Rahm ha finalizado décimo en el US Open 2023, que ha terminado en la madrugada de este lunes con victoria del estadounidense Wyndham Clark. El golfista de Barrika ha cerrado con buen sabor de boca su participación en el Abierto de Estados Unidos, tras entregar una tarjeta de -5 en la última jornada, para un total de -3. En la clasificación mundial, Scottie Scheffler, tercer clasificado en el US Open, ha aumentado su ventaja sobre Rahm, que es segundo.

De esta forma, sin opciones de título, Jon Rahm ha cerrado su participación en el Abierto de Estados Unidos con su mejor tarjeta de la semana, cinco bajo par: "Muy contento, tenía confianza en hacer una vuelta así, estaba en mí, tenía confianza en mi juego. He comenzado como un tiro y he logrado aguantar, porque los últimos seis hoyos no son nada fáciles", ha indicado el vizcaíno.

El triunfo ha correspondido a Wyndham Clark, que ha conquistado, así, a sus 29 años, su primer "major". Clark había llegado al domingo como colíder, junto a su compatriota Rickie Fowler, y ha firmado el par en la última ronda, con -10 en total. Ha resistido el acoso, durante toda la jornada, del norirlandés Rory McIlroy, segundo con -9 acumulado y par también en la cuarta jornada.

En la clasificación mundial, el estadounidense Scottie Scheffler, comanda la tabla, con 11.93 puntos de media, tras sumar su quinto 'top 5' consecutivo, por los 10.29 de Rahm y los 9.24 de McIlroy.