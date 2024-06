Jon Rahm no participará en el Abierto de Estados Unidos, por una infección en el pie izquierdo

Euskaraz irakurri: Jon Rahmek ez du Estatu Batuetako Irekian parte hartuko, ezkerreko oinean duen infekzio batengatik

Jon Rahm no va a participar en el Abierto de Estados Unidos de 2024, que comienza este jueves, 13 de junio, según ha anunciado el golfista vasco con un mensaje en la red social X, antes Twitter, este martes por la noche. En concreto, Jon Rahm sufre una infección en el pie izquierdo: "Después de consultar con varios médicos y mi equipo, he decidido que lo mejor para mi salud a largo plazo es retirarme del US Open de esta semana", ha informado el de Barrika.

"Después de consultar con varios médicos y mi equipo, he decidido que lo mejor para mi salud a largo plazo es retirarme del US Open Championship de esta semana. Decir que estoy decepcionado es poco. Deseo que todos los participantes tengan la mejor suerte posible. Le quiero agradecer a todo el personal de la USGA (que es la Asociación de Golf de Estados Unidos), los voluntarios y la comunidad de Pinehurst (el Abierto de Estados Unidos se disputa ahí) por organizar lo que estoy seguro será un campeonato increíble", ha señalado Rahm, que concluye su escrito con un deseo: "¡Espero volver a la acción lo más pronto posible!".

