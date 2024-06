Jon Rahmek ez du Estatu Batuetako Irekian parte hartuko, ezkerreko oinean duen infekzio batengatik

Jon Rahmek ez du parte hartuko ostegunean hasiko den 2024ko Estatu Batuetako Irekian, euskal golf jokalariak berak astearte gauean X sare sozialean iragarri duenez. Hain zuzen ere, Jon Rahmek infekzio bat du ezkerreko oinean: "Hainbat medikurekin eta nire taldearekin kontsulta eginda, erabaki dut nire osasunerako onena epe luzera dela uztea aste honetako Estatu Batuetako Irekia", adierazi du barrikarrak.

"Hainbat medikurekin eta nire taldearekin kontsulta eginda, erabaki dut nire osasunerako onena epe luzera dela uztea aste honetako Estatu Batuetako Irekia. Esaten badut atsekabetuta nagoela, labur geldituko naiz. Espero dut parte-hartzaileek zorterik onena izatea. Eskerrak eman nahi diet USGAko langile guztiei (USGA da Estatu Batuetako Golf Elkartea), boluntarioei, eta Pinehursteko erkidegoari (bertan jokatuko dute Estatu Batuetako Irekia); izan ere, antolatu duten txapelketa sinestezina izango da, ziur nago", adierazi du Rahmek. "Espero dut ahalik eta lasterren bueltatzea lehiara!", nabarmendu du.

