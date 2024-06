Otros deportes Golf Ciganda no supera el corte y queda fuera del Campeonato de PGA AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 22/06/2024 16:08 (UTC+2) Última actualización: 22/06/2024 16:08 (UTC+2) Ciganda no pudo recuperarse del +6 del jueves y logró un +3 que le dejó fuera del corte con +9 en total. Escuchar la página Escuchar la página

La golfista navarra Carlota Ciganda no ha consiguió pasar el corte este viernes en el Campeonato de la PGA, por lo que ha quedado eliminada y no seguirá jugando el fin de semana.

Ciganda no pudo recuperarse del +6 del jueves y logró un +3 que le dejó fuera del corte con +9 en total.

"La verdad es que me ha costado esta semana", reconoció.

"No he estado cómoda, calles estrechas, no he cogido muchas calles (...). La verdad es que semana un poquito para olvidar", agregó.

La estadounidense Sarah Schmelzel y la surcoreana Amy Yang están al frente de la competición.