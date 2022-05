Manomanista Sin nada en juego También se suspende el partido Rezusta vs. Laso por lesión del delantero navarro EITB Media Publicado: 04/05/2022 18:36 (UTC+2) Última actualización: 04/05/2022 18:57 (UTC+2) Por motivo del estado del hombro de Unai Laso, el pelotari no está en disposición de poder participar en el partido de la 3ª jornada de la liga de cuartos de final del Campeonato Manomanista que le debía enfrentar a Beñat Rezusta. Escuchar la página Escuchar la página

Unai Laso, pelotari. Foto: EITB Media Whatsapp

El partido que debían disputar Beñat Rezusta y Unai Laso este viernes 6 de mayo se ha suspendido por lesión del delantero navarro. Ambos pelotaris se iban a enfrentar en la 3ª jornada de la liguilla de los cuartos de final del Campeonato Manomanista.

Este año el campeonato no contempla posibilidad de aplazamientos, por lo que la victoria es para Rezusta por 22-0. Laso ya estaba clasificado para las semifinales, mientras que Rezusta no tenía opciones de seguir adelante; por lo tanto, no tendrá repercusión en la clasificación.

La empresa Baiko Pilota ha trasladado a la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEPM) que el pelotari Laso, por motivo del estado de su hombro, no está en disposición de poder participar en el partido de la 3ª jornada de la liga de cuartos de final.

Este miércoles 4 de mayo, también ha sido suspendido el Ezkurdia – Darío por lesión del riojano. La victoria corresponde a Joseba Ezkurdia por 22-0. El navarro tiene garantizada su participación en las semifinales.