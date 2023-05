Manomanista Victoria ante Ezkurdia (12-22) Jokin Altuna, primer finalista del Manomanista A. B. E. | EITB Media Publicado: 20/05/2023 19:32 (UTC+2) Última actualización: 20/05/2023 19:45 (UTC+2) El pelotari de Amezketa ha ganado a Joseba Ezkurdia la primera semifinal del campeonato por 12-22 y jugará la final contra el ganador del duelo Darío – Elordi. Escuchar la página Escuchar la página

Jokin Altuna celebra la victoria lograda contra JOseba Ezkurdia. Foto: EITB Media Whatsapp

Euskaraz irakurri: Jokin Altuna, Buruz Buruko Txapelketako lehen finalista

Jokin Altuna es el primer finalista del Campeonato Manomanista 2023 tras ganar a Joseba Ezkurdia por 12-22 en la semifinal este sábado 20 de mayo en el frontón Labrit de Pamplona (Navarra).

El partido arrancó con un Jokin Altuna imperial que logró cuatro tantos de manera consecutiva (0-4). Después, Ezkurdia consiguió reducir su desventaja y se acercó a dos tantos (2-4).

Sin embargo, tras los dos tantos seguidos de Ezkurdia se volvió a imponer Jokin Altuna y el de Amezketa (Gipuzkoa) abrió brecha en el marcador (2-10). El choque se le puso cuesta arriba a Joseba Ezkurdia, pero el de Arbizu (Navarra) reaccionó y volvió a acercarse a su rival (5-10).

Altuna III tuvo un pequeño mal momento en es e tramo, pero volvió a recuprar el tono y se distanció de nuevo (5-12). Desde ese momento, el guipuzcoano mostró su superioridad, obtuvo una gran ventaja (6-14) y dejó encarrilado el triunfo (7-17).

Arriesgó Ezkurdia en el tramo final, pero no le sirvió para poner nervioso al adversario. Además, Altuna III no se relajó, siguió jugando a un gran nivel y no se le escapó la victoria (12-22).