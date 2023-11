Campeonato de Parejas Presentado este martes Azkoitia, este viernes, punto de partida para el Campeonato de Parejas de 2024 EITB MEDIA Publicado: 21/11/2023 11:36 (UTC+1) Última actualización: 21/11/2023 12:49 (UTC+1) La final está prevista para el 31 de marzo, y se disputará en Pamplona, en el Navarra Arena. Con respecto a los pelotaris que participaron en la pasada edición, Iñaki Artola entra en lugar de Mikel Urrutikoetxea, en Baiko. Jokin Altuna y Unai Laso no jugarán en los primeros partidos. Escuchar la página Escuchar la página

Ocho parejas lucharán desde este viernes, 24 de noviembre, por las txapelas del Campeonato de Parejas de 2024, que ha sido presentado este martes en el Frontón Bizkaia de Bilbao. La final del campeonato está prevista para el 31 de marzo, y se disputará en Pamplona, en el Navarra Arena. Con respecto a los pelotaris que participaron como titulares en la pasada edición, la única novedad es la entrada de Iñaki Artola en lugar de Mikel Urrutikoetxea, en Baiko, y hay que destacar que Jokin Altuna, dañado en su hombro izquierdo, y Unai Laso, en la recta final de su recuperación tras su operación de cadera, no jugarán en los primeros partidos. En lugar de Altuna lo ocupará Elezkano en los dos primeros encuentros, mientras que Larrazabal será el encargado de sustituir a Laso en su pirmer encuentro.



Así las cosas, las ocho parejas seleccionadas por Baiko y Aspe se enfrentarán desde este próximo fin de semana en la liguilla de cuartos de final, que constará de catorce jornadas; es decir, cada pareja jugará en dos ocasiones contra cada una de las demás. Los dos primeros clasificados obtendrán su clasificación directa para la liguilla de semifinales, mientras que las parejas que finalicen en cuartos de final en los puestos tercero, cuarto, quinto y sexto jugarán un play-off en el que se definirán las otras dos plazas para la liguilla de semifinales. De esa fase saldrán los cuatro pelotaris finalistas de la nueva edición del campeonato.

De esta forma, estas son las parejas que tratarán de calarse las txapelas ganadas en 2023 por Aitor Elordi y José Javier Zabaleta:

ASPE

P. Etxeberria – Zabaleta

Ezkurdia – Tolosa

Altuna III – Martija

Elordi – Rezusta

BAIKO

Jaka – Mariezkurrena II

Laso – Aranguren

Peña II – Albisu

Artola – Imaz

Como ha quedado dicho, la primera jornada del Campeonato de Parejas de 2024 va a comenzar el viernes en Azkoitia, en el frontón Gurea (Ezkurdia-Tolosa vs. P. Etxeberria-Zabaleta); el sábado, tomará el testigo el Atari-Soro de Aizarnazabal (Jaka-Mariezkurrena vs. Larrazabal-Aranguren), y el domingo la competición llegará al Baratze, de Segura (Artola-Imaz vs. Peña II-Albisu); ya el jueves, día 30, en Eibar, concluirá esta jornada inicial de la liguilla de cuartos (Elordi-Rezusta vs. Altuna III-Martija).

Playoffs y semifinales

Los playoffs tendrán lugar el 22 de febrero (3er y 4º puesto), el 23 de febrero (5º y 6º puesto) y el 25 de febrero (el perdedor del 22 contra el ganador del 23); las semifinales, por otro lado, están previstas en estas fechas:

-2, 9 y 16 de marzo, en el frontón Labrit.

-3, 10 y 17 de marzo, en Vitoria, Bilbao y Eibar.

Frontón Atano III de San Sebastián

Tal y como han explicado en la presentación, con el objetivo de que el frontón Atano III de San Sebastián recobre el protagonismo de antes, el mítico frontón acogerá cuatro festivales: el 8 y 22 de diciembre, así como el 4 y 18 de febrero de 2024.