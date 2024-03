Campeonato de Parejas Navarra Arena Etxeberria y Zabaleta, campeones del Parejas en una final épica (20-22) L. E. A. | EITB MEDIA Publicado: 31/03/2024 19:52 (UTC+2) Última actualización: 31/03/2024 20:13 (UTC+2) Han vencido a Altuna III y Martija en un partido duro y tremendamente disputado. Es la quinta txapela para Zabaleta y la primera para el delantero de Zenotz. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Peio Etxeberria y José Javier Zabaleta, campeones del Parejas 2024. Imagen: EITB Media.

Peio Etxeberria y José Javier Zabaleta son los campeones del Campeonato de Parejas 2024 tras imponerse en la gran final a Jokin Altuna y Julen Martija por 20-22.

Ha sido una final épica, muy dura y disputada, en la que los cuatro pelotaris han jugado hasta el límite de sus fuerzas. Frente a frente han estado la segunda mejor pareja de la liguilla previa (Etxeberria y Zabaleta, con 9 victorias en 14 jornadas) y la tercera (Altuna y Martija, con 8 victorias en 14 jornadas). Los azules se han presentado en la final con un pleno de victorias (tres de tres) en la liguilla de semifinales y sus rivales, con una victoria menos, con el espectacular rendimiento de Altuna en el último partido de esa liguilla.

Así las cosas, el pronóstico de la final estaba muy abierto.

Etxeberria y Zabaleta han cogido el mando del partido ya en los primeros tantos. Con el 0-3 inicial, y con el delantero de Zenotz dominando en la delantera, los azules han dejado claro que la victoria iba a estar muy cara en el Navarra Arena.

Zabaleta se ha mostrado muy seguro en la zaga en todo momento y Peio se ha movido sin complejos por los cuadros delanteros. El 3-5 ha sido un claro reflejo de lo que iba a ser la final: un tanto largo, muy duro y peleado casi hasta la extenuación. Jokin Altuna lo ha finiquitado con un gran remate.

Fiel reflejo de la pelea que se ha visto sobre la cancha del Navarra Arena han sido las seis igualadas que se han producido en el marcador desde el 5-5. Ha sido a partir del último abrazo en el marcador (14-14) cuando la final ha comenzado a cambiar.

El duelo en la zaga entre Zabaleta y Martija ha sido determinante. Peio no entraba tanto al remate en la delantera y Altuna no ha tenido la pegada de siempre. El zaguero de Etxarren ha estado inmenso, llegando a todas las pelotas y recogiendo todo loque Peio no se atrevía a rematar. Esto, unido a algunos errores no forzados de la pareja colorada, se ha reflejado en un parcial de 0-7 que ha colocado a los azules 14-21 arriba. La final parecía sentenciada. Pero Etxeberria y Zabaleta han tenido que sufrir de lo lindo para calarse la txapela.

Reacción de los colorados

Tirando de pundonor, orgullo y ganas, Altuna y Martija, campeones del Parejas en 2020 y 2022, han ido sumando tantos y recortando la ventaja de sus rivales hasta acercarse 20 a 21. Sin embargo, no ha habido ocasión para la remontada. 20-22, quinta txapela para Zabaleta, las cinco ganadas con parejas diferentes, y primera txapela profesional para Peio Etxeberria en una final que ha hecho las delicias de los casi 3.000 aficionados que se han dado cita en el Navarra Arena.

La final, tanto a tanto:

0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 8-8, 8-9, 9-9, 9-10, 9-11, 9-12, 9-13, 10-13, 11-13, 12-13, 13-13, 14-13, 14-14, 14-15, 14-16, 14-17, 14-18, 14-19, 14-20, 14-21, 15-21, 16-21, 17-21, 18-21, 19-21, 20-21, 20-22.