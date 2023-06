Pelota Renovación Aitor Elordi renueva con Aspe hasta 2025 EITB MEDIA Publicado: 13/06/2023 15:11 (UTC+2) Última actualización: 13/06/2023 15:20 (UTC+2) El actual campeón del Manomanista y del Campeonato de Parejas ha ampliado en dos años su vinculación con la promotora de Eibar: "Estoy muy contento por la confianza, ahora me toca a mí sacar provecho de las nuevas oportunidades que se me brindarán", ha dicho Elordi. Escuchar la página Escuchar la página

Aitor Elordi, en un momento de la final del Manomanista, con Altuna III a su lado. Foto: EFE. Whatsapp

Aitor Elordi ha renovado con Aspe hasta 2025, según ha informado este martes la promotora de Eibar. El actual campeón del Manomanista y del Campeonato de Parejas ha ampliado, así, en dos años su anterior contrato: "Estoy muy contento por la confianza que ha depositado en mi Fernando Vidarte, y ahora me toca a mí sacar provecho de las nuevas oportunidades que me brindará Aspe", ha dicho Elordi.

El delantero de Mallabia quiere "mantener el nivel que he dado hasta ahora, e, incluso, mejorar en todo lo posible. Ahora no me puedo relajar", ha apuntado, "porque la competencia en la plantilla de Aspe es brutal, y quiero seguir entre los mejores", ha precisado.

Elordi debutó como profesional el 3 de enero de 2016, y, volverá a la competición, tras ganar la txapela del Manomanista, en el Torneo Bizkaia, este viernes, en Mallabia.