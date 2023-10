Pelota Cesta punta Erkiaga y Gorka, primeros campeones de la Jai Alai League, tras derrotar en dos sets a Laduche y Basque EITB MEDIA Publicado: 16/10/2023 23:31 (UTC+2) Última actualización: 16/10/2023 23:44 (UTC+2) El delantero de Ispaster y el zaguero de Biarritz se han adjudicado el primer set por 15-13, y en el segundo han dominado con claridad, para ganar 15-5. De esta forma, se han llevado las txapelas de la Jai Alai League, que se ha disputado por primera vez. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri: Erkiaga eta Gorka dira Jai Alai Leagueko lehenengo txapeldunak, Laduche eta Basque bi setetan menderatuta

La pareja formada por Aritz Erkiaga y Gorka Sorozabal han ganado este lunes en Durango, en el Ezkurdi Jai Alai, la final de la Jai Alai League, que se ha disputado por primera vez, al derrotar en dos sets a Ludovic Laduche y a Thibault Basque. El delantero de Ispaster y el zaguero de Biarritz se han adjudicado el primer set por 15-13, y en el segundo han dominado con claridad, para ganar 15-5; de esta forma, se han calado las txapelas de esta primera edición de la Jai Alai League.

La final llegaba cargada de interés, más aún visto lo ocurrido hace una semana, en las semifinales de la Jai Alai League. En la primera de ellas, Erkiaga y Gorka, en tres sets, tras un gran partido, dejaron fuera de la lucha por las txapelas a Johan y a Minvielle; en la segunda semifinal, saltó la sorpresa: Laduche y Basque, la pareja formada por los pelotaris clasificados, respectivamente, en la cuarta posición del ranking oficial de delanteros y zagueros, eliminaban en dos sets a los grandes favoritos, Goikoetxea y López. Así las cosas, era difícil aventurar un pronóstico, teniendo en cuenta que los cuatro protagonistas de la final se encuentran en un notable momento de forma a estas alturas de la temporada.

Y es que había mucho en juego, en el Ezkurdi: nada menos que el título de Liga, las txapelas reservadas a los mejores de la Jai Alai League. Se ha decidido este lunes el nombre de los primeros ganadores de la Liga, que tiene en cuenta lo realizado por los pelotaris en en el Winter Series, en el Guante de Oro de Biarritz, en los Internaciones de San Juan de Luz y en la Copa de Pau. Erkiaga, Gorka, Laduche y Basque han saltado a la cancha dispuestos a subirse a lo más alto del pódium liguero, y la expectación ha sido grande en el frontón de Durango.

En el primer set, 15-13 para los colorados

En ese contexto, en el primer set la pareja colorada ha cobrado casi de entrada una ventaja de 4-1, gracias a la superioridad en la zaga de Gorka, y lo cierto es que ha sabido mantener la delantera en el marcador durante gran parte de ese set inicial. En el primer tramo del mismo, la diferencia ha estado más en los zagueros: Gorka se ha mostrado más seguro que Basque, que no ha acertado en un par de pelotas que habitualmente no falla, si bien ni el de Bidart ni su delantero, Laduche, se han rendido, y los azules han tenido varias ocasiones para ponerse por delante (han estado 4-4, 8-8, 10-10 y 11-11).

Thibault Basque ha afianzado enseguida su juego, y entonces ha llegado el momento de Aritz Erkiaga, que ha dejado algunos tantos de gran vistosidad, además de decisivos. Lo que ha hecho en el 12-11, con un dos paredes espectacular, ha merecido el reconocimiento que más vale: el de su rival, Ludovic Laduche. El mayor acierto de los colorados en el tramo definitivo les ha otorgado, finalmente, el triunfo en el primer set (15-13), merecido tras lo visto sobre la cancha, que estaba siendo de gran calidad.

Claro dominio de Erkiaga y Gorka, en el segundo set

Historia bien diferente ha sido lo visto en el segundo set; no porque no haya tenido tantos de mérito, que los ha habido, sino porque la igualdad que ha presidido la primera parte de la final no ha aparecido en esa segunda manga. Erkiaga y Gorka han sumado los tres primeros tantos, Laduche y Basque han puesto el 1-3, y los colorados se han lanzado hasta un 6-1 que empezaba a dejar las cosas poco claras para los azules. Lo más que ha logrado acercarse la pareja labortana ha sido en el 3-7; la superioridad de los campeones ha sido indiscutible.

Es difícil determinar cuál de ellos, Erkiaga o Gorka, ha brillado más en el segundo set. El vizcaíno ha hecho disfrutar a los y las aficionadas con remates de enorme precisión y calidad; el labortano, por su parte, ha jugado un set excelente, sin cometer apenas errores, pleno de fuerza y de confianza. Laduche y Basque no han podido sino ver cómo sus rivales se han ido hasta el tanto 15 sin poder oponer una dura resistencia. El 15-5 final, que ha certificado la victoria colorada, es significativo de lo ocurrido en la cancha.

Aritz Erkiaga y Gorka Sorozabal ya lucen en su palmarés, en definitiva, la txapela de la primera Jai Alai League. Es ahora el momento de que dé comienzo la temporada 2023-24, con el Winter Series, que va a ser presentado este miércoles. Empieza, así, el gran campeonato de cesta del invierno.