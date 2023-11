Pelota Debut en profesionales El zaguero Joseba Aldabe firma con Aspe y debutará en el Atano III el 8 de diciembre EITB MEDIA Publicado: 27/11/2023 17:57 (UTC+1) Última actualización: 27/11/2023 18:01 (UTC+1) Natural de Igantzi, y de 27 años, Aldabe ha suscrito un contrato de dos años con Aspe. En su estreno, acompañado de Javier Zabala, jugará contra Unai Mata y Xabi Erostarbe. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Joseba Aldabe debutará el próximo 8 de diciembre. Foto: Aspe. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Joseba Aldabe atzelariak Asperekin sinatu du, eta abenduaren 8an egingo du debuta, Atano III.ean

El zaguero Joseba Aldabe ha firmado con la empresa Aspe y debutará en el frontón Atano III de San Sebastián el próximo 8 de diciembre, según ha anunciado este lunes la propia empresa. Natural de Igantzi, y de 27 años, Aldabe ha suscrito un contrato de dos años con Aspe, y en su estreno, acompañado de Javier Zabala, jugará contra Unai Mata y Xabi Erostarbe.

"En aficionados he jugado muchos torneos, pero lo que me espera a partir del 8 de diciembre es diferente. Es un reto ilusionante. Para mí, la pelota ha sido mi vida, y le he dedicado muchos momentos de mi vida. Quiero ponerme en manos de Jokin Etxaniz para mejorar lo máximo posible y ofrecer un buen nivel en los partidos de profesionales", ha dicho el pelotari navarro, en declaraciones recogidas por la página web de Aspe.