Pelota Cesta punta Erika y Maialen ganan en dos sets a Elaia y Naroa y jugarán la final del Euskotren Winter Series EITB MEDIA Publicado: 05/03/2024 00:18 (UTC+1) Última actualización: 05/03/2024 00:18 (UTC+1) La delantera de Markina-Xemein y la zaguera de Berriatua han ganado el primer set por 15-7, y el segundo, que ha sido más igualado, ha finalizado 15-12. En el Individual Masculino (Banakako Series), Aritz Erkiaga, que ha superado, 12-3 y 12-5, a Unai Lekerika, ha logrado el pase a final. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Erika y Maialen, tras sellar su victoria en la semifinal. Foto: EITB Media. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Erikak eta Maialenek Elaia eta Naroa menderatu dituzte, eta Euskotren Winter Serieseko finalean izango dira

Erika Mugartegi y Maialen Aldazabal se han clasificado este lunes para la final del Euskotren Winter Series de 2024, al ganar, en dos sets, en el Ezkurdi de Durango, a Elaia Gogenola y Naroa Merino, en la segunda semifinal del campeonato. La delantera de Markina-Xemein y la zaguera de Berriatua han ganado el primer set por 15-7, y el segundo, que ha sido más igualado, ha finalizado 15-12. De esta forma, Erika y Maialen han logrado el pase a la final del Euskotren Winter Series, donde se enfrentarán a Helena Barrenetxea y Arai Lejardi.

El primer set ha sido igualado en su tramo inicial, con las cuatro puntistas jugando a un notable nivel. El marcador ha reflejado un empate a seis que mostraba el equilibrio que podía verse sobre la cancha. A partir de ahí, sin embargo, Erika ha brillado más en los cuadros delanteros, y, muy bien acompañada por la seguridad de Maialen, ha encadenado varios tantos que han sentenciado el set. El resultado del mismo ha sido un claro 15-7.

Tras adjudicarse ese primer parcial, Erika y Maialen han tomado el mando en el marcador en el segundo, pero Elaia y Naroa han conseguido que sus rivales no cobraran una ventaja determinante; no solo eso, ya que la delantera de Berriatua y la puntista tolosarra, zaguera en esta semifinal, se han acercado cada vez en el marcador, hasta llegar al empate a once. Erika y Maialen no se han visto por detrás en el tanteador, pero han tenido que luchar hasta el final del choque para sellar su pase a la final, con el 15-12 del segundo set.

Así, el próximo lunes, 11 de marzo, el Ezkurdi será testigo de la gran final del Euskotren Winter Series, entre las parejas Erika-Maialen y Helena-Arai. Habrá, de esta manera, una puntista, Erika Mugartegi o Arai Lejardi, que lograrán retener la txapela obtenida en la edición de 2023.

Aritz Erkiaga, a la final del Individual Masculino

También se ha jugado en el Ezkurdi la segunda semifinal del Campeonato Individual Masculino, el Banakako Series, en el que Aritz Erkiaga ha vencido, en dos sets, por 12-3 y 12-5, a Unai Lekerika. Así, el delantero de Ispaster, actual campeón del Banakako Series, optará en la final a mantener la txapela conseguida en 2023.

Erkiaga ha estado más acertado que su rival sobre la cancha del frontón de Durango, y se ha anotado una victoria clara, que le acerca al doblete, después de la txapela que se caló, hace unas semanas, en el Eusko Label Winter Series. En la final, Erkiaga se enfrentará a Johan Sorozabal, también el día 11.