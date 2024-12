Pelota Eusko Label Winter Series Laduche y Manci superan a Goitia y Del Río y pasan a la liguilla semifinal del Eusko Label Winter Series EITB MEDIA Publicado: 16/12/2024 22:50 (UTC+1) Última actualización: 16/12/2024 23:55 (UTC+1) Ludovic Laduche y Mikel Manci han ganado en dos sets, 15-8 y 15-5, a Alex Goitia y Julen del Río, y, de esta forma, han logrado el billete que quedaba en juego en el grupo A para la liguilla semifinal; Goitia y Del Río han quedado sin opciones. Laduche y Manci se han clasificado con brillantez para la liguilla semifinal. Foto: EITB Media. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Laduche eta Manci Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkan dira, Goitia eta Del Rio garaituta

Ludovic Laduche y Mikel Manci han ganado a Alex Goitia y Julen del Río, en dos sets, por 15-8 y 15-5, en la octava jornada del Eusko Label Winter Series 2024-25, dentro del grupo A, en el Jai Alai de Gernika-Lumo, este lunes. De esta forma, Laduche y Manci se han clasificado para la liguilla semifinal del campeonato, que ya tiene definido qué cuatro parejas van a disputar dicha liguilla, en tanto que Goitia y Del Río han quedado sin opciones de continuar en la competición tras el partido que todavía tienen pendiente, el próximo lunes, ante Barandika y López.

En este contexto, el Eusko Label Winter Series 2024-25 ya conoce qué cuatro parejas van a disputar la liguilla de semifinales, que empieza el próximo 6 de enero: serán Urreisti-Gorka y Laduche-Manci, desde el grupo A, y Erkiaga-Ibarluzea y Urrutia-Basque, desde el B. Todas ellas buscarán, en esa liguilla, uno de los dos puestos en la gran final, prevista para el 16 de febrero.

En lo que se refiere al choque de este lunes, la superioridad de Laduche y Manci en el primer set ha sido clara, y el resultado con que ha concluido, 15-8, muestra a la perfección lo visto sobre la cancha del Jai Alai. El delantero de Getaria y el zaguero de Mutriku se han adelantado 4-1, y ya no han cedido el mando en el marcador. Del 4-7 que han logrado Goitia y Del Río, se ha pasado, en un puñado de minutos, al 13-4 para Laduche y Manci, que ya dejaba prácticamente decidido ese primer set del partido; la reacción del de Markina-Xemein y del gasteiztarra los ha llevado a alcanzar el octavo tanto, pero se ha quedado ahí. Goitia y Del Río han cometido demasiados errores, como para optar a algo más.

Lo cierto es que la dinámica del partido no ha cambiado en el segundo set, que Laduche y Manci se han adjudicado con contundencia. Goitia y Del Río han hecho el primer tanto del mismo, pero, a continuación, Laduche y Manci han conseguido siete seguidos. El de Getaria y el de Mutriku no han dado opción a sus rivales, que, a su vez, no han logrado meterse en el partido prácticamente en ningún momento. En definitiva, el 15-5 con que ha terminado el set ha dado la victoria a Laduche y a Manci, además, por supuesto, de la clasificación para la liguilla de semifinales.