Remo LAUDO ARBITRAL Habrá play-off en la Liga Euskotren tras desestimarse el recurso de Hibaika EITB MEDIA Publicado: 14/09/2023 11:20 (UTC+2) Última actualización: 14/09/2023 11:59 (UTC+2) El equipo de Errenteria entendía que no le correspondía participar en las regatas por la permanencia, tras haber finalizado la competición en sexto lugar. Escuchar la página Escuchar la página

Las remeras de Hibaika, en pleno esfuerzo, en una prueba esta temporada. Foto: EITB Media. Whatsapp

Finalmente, el play-off de la Liga Euskotren se disputará como estaba previsto este fin de semana y en el tomarán parte Hibaika, que ha finalizado en sexta posición en la Liga Euskotren de 2023, y Kaiku y Zumaia, primer y segundo clasificados de la Liga ETE, según se desprende del laudo arbitral hecho público este jueves por la Asociación de Clubes de Traineras (ACT).

En el citado documento se detalla que "el día 6 de septiembre, el Juez Único de Competición de la ACT emitió la resolución 29/2023, donde aclaraba que Hibaika, Kaiku y Zumaia debían de participar en los play-off de la Euskotren Liga".

No obstante, la embarcación de Errenteria presentó un recurso ante esa decisión, puesto que entendía que, en base a la normativa, "no deberían participar en dicho play-off", y sí, por el contrario, el séptimo clasificado. Sin embargo, se da la circunstancia que ese séptimo lugar ha sido ocupado por una trainera gallega, Cabo, quien junto a Tirán (octavo clasificado), no puede descender este año al tener asegurada su plaza en la próxima Liga Euskotren de 2024 por estatutos, con el objeto de fomentar la participación de traineras procedentes de Galicia.



Así las cosas, el Árbitro Único de la ACT ha decidido "desestimar el recurso presentado por el club Hibaika AE y confirmar la Resolución del Juez Único de competición". Por lo tanto, el play-off se llevará a cabo, con tres clubes en liza: Hibaika, Kaiku y Zumaia. El equipo vencedor de este play-off tendrá una plaza en la Liga Euskotren de la próxima temporada, en tanto que los otros dos clubes participarán en la próxima Liga ETE. Las eliminatorias tendrán lugar el sábado y el domingo, en Bermeo y en Portugalete, antes de las banderas de Bermeo y de Portugalete, que pondrán fin a la Liga Eusko Label.

Play-off de la Liga Eusko Label

En paralelo, también este sábado y este domingo y en los mismos campos de regatas de Bermeo y de Portugalete, se va a disputar el play-off correspondiente a la Liga Eusko Label. En él, van a participar cinco clubes: Santurtzi, que ocupa la undécima y penúltima posición en la Liga Eusko Label; Sanpedrotarra y Lapurdi, que han finalizado primera y segunda en la Liga ARC-1; y Ares y Bueu, que acceden al play-off desde la Liga Gallega. Los dos primeros clasificados en este play-off estará en la Eusko Label Liga de 2024.