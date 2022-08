Eusko Label Liga A disposición de Orbañanos Carrión volverá a la primera plantilla de Hondarribia como proel EITB Media Publicado: 11/08/2022 20:22 (UTC+2) Última actualización: 11/08/2022 20:22 (UTC+2) Gonzalo Carrión que afrontaba su segunda temporada como entrenador y remero de Hondarribia B, retorna a la primera plantilla para el tramo final de la temporada. Escuchar la página Escuchar la página

Gonzalo Carrión pasa a formar parte de la primera plantilla de Hondarribia para afrontar la recta final de la temporada. El histórico proel estará a disposición del entrenador Mikel Orbañanos para las próximas regatas.

Carrión afrontaba su segunda temporada como entrenador y remero de Hondarribia B, pero tras el fallo de la Ama Guadalupekoa al realizar la maniobra en la 2ª ciaboga de la Ikurriña de Getaria de la Liga Eusko Label, el histórico proel de Hondarribia volverá a formar parte de la primera plantilla.

El propio Gonzalo Carrión analizó para EITB Media lo que le ocurrió a Hondarribia en la maniobra de la 2ª ciaboga en Getaria, y afirmó que la culpa de fallar en una ciaboga no es de una sola persona, sino de todo el equipo. Además, ha añadido que dicho fallo no quiere decir que Hondarribia no ha tirado por la borda sus opciones de ganar la Liga Eusko Label.