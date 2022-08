Eusko Label Liga LIGA EUSKO LABEL Urdaibai recurre la medición de tiempos final de la segunda jornada de la Ikurriña de Zarautz EITB MEDIA Publicado: 23/08/2022 20:50 (UTC+2) Última actualización: 23/08/2022 20:56 (UTC+2) Según ha difundido el programa "Tostartean" de Euskadi Irratia, el club de Bermeo considera que no se hizo un buen uso de la imagen del "videofinish". Escuchar la página Escuchar la página

La línea del videofinish que dictaminaron el resultado de la regata de Zarautz. Imagen: EITB Media Whatsapp

Euskaraz irakurri: Urdaibaik helegitea jarri du Zarautzeko ikurrinaren bigarren jardunaldiko denboren neurketagatik

Bermeo Urdaibai ha presentado un recurso ante el juez de la Asociación de Clubes de Traineras (ACT) el resultado de la medición de tiempos final realizada durante la segunda jornada de la Ikurriña de Zarautz el pasado domingo. Así lo ha adelantado el programa "Tostartean" de Euskadi Irratia.

El club bizkaíno no está de acuerdo con la medición que se hizo mediante la herramienta del videofinish en la regata zarauztarra. Urdaibai estima que la utilización del citado sistema no fue la correcta, y, en consecuencia, considera que la medición en Zarautz no fue exacta.

Los de la Bou Bizkaia denuncian que la línea que se utilizó para tomar los tiempos estaba demasiado alejada de las boyas y que ello influyó en el resultado final.

Hay que recordar que, aunque la victoria final en la ikurriña se la adjudicó Urdaibai, la el triunfo en la segunda jornada fue para Hondarribia por dos centésimas.