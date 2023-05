El Congreso CIRCOM Regional de televisiones europeas analizará en Donostia los desafíos de futuro

18/05/2023 11:58

Bajo el lema 'We Talk, We Listen, We Share', el 39ª Congreso Regional de CIRCOM se celebra el 1 y 2 de junio en la capital guipuzcoana. Además, Tabakalera acogerá la gala de los premios Prix CIRCOM Regional 2023.

Organizado por EITB y CIRCOM Regional, el 1 y 2 de junio de 2023 Donostia-San Sebastián acogerá el Congreso Anual de la asociación profesional de Medios Públicos Regionales de Europa. Este 39ª Congreso Anual de CIRCOM Regional lleva por lema We Talk, We Listen, We Share, y abordará temas clave y de plena actualidad relacionados con el periodismo, la transformación digital, el servicio público y el acercamiento a los públicos más jóvenes, además de la guerra de Ucrania, entre otros. Asimismo, en el marco de estas jornadas, se entregarán los premios Prix CIRCOM Regional 2023, que premian las mejores producciones audiovisuales producidas por televisiones públicas regionales europeas. Previamente, el 31 de mayo, habrá una recepción oficial en el Palacio Miramar.

Las ponencias se desarrollarán en el Palacio Kursaal de la capital guipuzcoana los días 1 y 2 de junio, y reunirán a una veintena de ponentes de ocho países diferentes. Entre ellos estará Unai Iparragirre, director de ETB, que ofrecerá una conferencia titulada EITB, building value for an ever-evolving Basque society. Además, Mikel Reparaz, jefe de Internacional de EITB, moderará una de las sesiones, que girará en torno al periodismo en situaciones de guerra y, en concreto, el caso Ucrania.

Presentadas por la periodista de EITB Amaia Uribe, las charlas están dirigidas a profesional de medios vinculados a CIRCOM Regional, y estarán englobadas en distintas temáticos.

Así, el 1 de junio la primera de las sesiones se titula News and young audiences, y en ella participarán Konrad Collao (The Kaleidoscope: Young People's Relationships with News) y Nella Etkind (5 tips to go viral with young audiences).

La segunda sesión lleva por título Innovation & trends, y contará con cinco ponencias sobre innovación y tendencias:

-De-cyphering tech buzz words, de la mano de Guillaume Kuster.

-The new possibilities of video, con Noora Santavuori.

-Painting the Radio! The final merger of CRTVGalicia's TV, Radio and digital channels, a cargo de Carlos García-Verdugo.

-Admire3D: Mixed Reality Solutions for Enhanced TV Viewer Engagement and More Appealing Content, con Steinar Bjørlykke y Francisco Ibáñez.

-How the 13 Dutch regional public broadcasters embrace innovation and shape digital transformation together, de la mano de Jan Müller.

Después de comer, arrancará Public service media & democracy at stake, con tres ponentes:

-Roberto Suárez (Measuring value and impact: An unavoidable step to secure a future for public service media).

-Unai Iparragirre (EITB, building value for an ever-evolving Basque society).

-Frank Gander (Journalism under fire: how can a foundation make a difference?).

El programa del día 1 de junio terminará con la sesión titulada Disinformation & fake news, y dos charlas: RTBF Fake team: Vrai ou Faux?, de Christine Schwarz; y What happens to trust in news if we can't believe anything we see?, con Rebecca Skippage.

Al día siguiente, viernes 2 de junio, la jornada arrancará con la quinta sesión, titulada Delivering Audiovisual Media under War Conditions: Ukraine, en la que participarán Alyona Nevmerzhytska, Oleksand Holmakov y Viktoriia Beha. Estará moderada por Mikel Reparaz, jefe de Internacional de EITB.

El 39ª Congreso Anual de CIRCOM Regional terminará con la sesión Solution based journalism, de la mano de Christina Johannesson y Marcus Melinder (Constructive news at SVT) e Ida Anna Haugen (Hope as a core strategy).

Durante el congreso, ponentes y participantes podrán compartir y conocer experiencias, aprender, debatir, escuchar, difundir… En definitiva, el objetivo es promover y desarrollar la cooperación entre los miembros que componen esta red audiovisual europea. También se abren vías para coproducir e intercambiar programas, y reforzar la formación profesional de periodistas y técnicos.

Premios CIRCOM, con la actuación de Neomak y Kukai

Además, el día 1 de junio, a partir de las 19:00 horas, se entregarán en Tabakalera los premios Prix CIRCOM Regional 2023, unos galardones que premian las mejores producciones audiovisuales producidas por televisiones públicas regionales europeas.

La gala, presentada por la periodista y presentadora de EITB Nerea Reparaz, contará con la actuación de Neomak y Kukai.

Recepción oficial en el Palacio Miramar el 31 de mayo

Las personas asistentes al Congreso llegarán a Donostia la víspera, el 31 de mayo, para asistir a la recepción que tendrá lugar por la tarde en el Palacio Miramar.

CIRCOM Regional tiene entre sus objetivos promover y desarrollar la cooperación entre sus miembros, coproducir e intercambiar programas, y reforzar la formación profesional de periodistas y técnicos en toda Europa, valores y objetivos compartidos también por EITB en el marco de su Estrategia EITB 2030.