EITB acude a CIRCOM Regional en Polonia, para debatir y compartir experiencias con medios públicos europeos

22/05/2024 13:54

La delegación de EITB participa en la 40ª edición del congreso con el objetivo de analizar la vanguardia audiovisual y promover sus producciones a nivel internacional. En la gala de entrega de los premios Prix CIRCOM serán galardonados "El Conquistador del Fin del Mundo" e "Itsatsita".

Cambios y desafíos es el lema del 40º congreso de la asociación profesional de medios de comunicación públicos regionales de Europa que se celebra el 23 y 24 de mayo en la ciudad polaca de Poznan, y al que asiste la delegación de EITB encabezada por su director general Andoni Aldekoa, que es además miembro del comité ejecutivo del CIRCOM. Le acompañan Ibone Bengoetxea (directora-gerente de EITB), Isabel Octavio (directora de Estrategia y Comunicación Corporativa de EITB), Arantza Ruiz (directora de Informativos de EITB Media), Joseba Urkiola (director de Deportes de EITB Media), Unai Iparragirre (director de ETB), Amane Ibañez (subdirectora de Deportes de EITB Media) y Esti Cosano (subdirectora de Informativos de ETB).

Por un lado, participarán en las ponencias y mesas redondas del congreso, donde tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las últimas innovaciones del sector y establecer contactos con profesionales de otros medios. Pero, además, asistirán a la gala de entrega de los premios Prix CIRCOM, donde Unai Iparragirre, director de ETB, recogerá el galardón otorgado al programa "El Conquistador del Fin del Mundo" en la categoría de Mejor Programa de Entretenimiento. La instaserie "Itsatsita" también será reconocida en el apartado digital.

EITB organizó el congreso de CIRCOM Regional de 2023 en San Sebastián bajo el lema We talk, we listen, we share y con la participación de 200 representantes de 20 países.

EITB acude a esta nueva cita con el objetivo de continuar afianzando su posición internacional y estar a la vanguardia de las últimas tendencias en el ámbito de los medios de comunicación públicos regionales.