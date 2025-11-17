GRUPO EITB AUDIENCIA EITB, gran referente en las principales citas deportivas: la final del Cuatro y Medio también fue líder EITB Publicado: 17/11/2025 12:16 (UTC+1) Última actualización: 17/11/2025 12:17 (UTC+1) Obtuvo datos espectaculares en Navarra, con un 24,7% de share, que se elevó hasta el 51,8 % entre euskaldunes.Termina así un magnífico fin de semana: el partido Euskal Selekzioa vs Palestina fue lo más visto del año en ETB1 y casi 350.000 personas conectaron la cobertura especial desde San Mamés. Peio Etxeberria Whatsapp

Euskaraz irakurri: EITB, berriz ere erreferente kirol hitzordu nagusietan: Lau T'erdiko finala ere liderra izan zen igandean

La retransmisión en directo en ETB1 de la final del Cuatro y Medio de pelota de este domingo fue líder en su franja, con una audiencia acumulada de 166.000 telespectadores en Euskadi y su área de influencia. Los datos fueron espectaculares en Navarra, con un 24,7 % de cuota de pantalla, que alcanzó el 51,8 % entre euskaldunes.

EITB consolida así su liderazgo como principal referente en las grandes citas deportivas, con amplio equipo humano y despliegue técnico que hicieron posible seguir la final en ETB1, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y eitb.eus, además de en redes sociales; una final en la que Peio Etxeberria se hizo con la txapela al ganar a Javi Zabala por 22-11.

Ha sido un gran fin de semana para ETB1 en lo deportivo, que el sábado alcanzó una media del 7,1 %. El partido amistoso entre Euskal Selekzioa y Palestina, además de llenar San Mamés, logró una amplia respuesta de la audiencia en televisión, y se convirtió en lo más visto del año, hasta la fecha, en ETB1. El histórico encuentro y las retransmisiones desde San Mamés previas y posteriores alcanzaron una audiencia acumulada de 349.000 telespectadores en Euskadi, Navarra y su área de influencia. El partido fue líder en Euskadi, con un 21,5 % de share; y el post partido alcanzó el 25,7 % de audiencia.

ESKERRIK ASKO!