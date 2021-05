19/05/2021 12:30 GRUPO EITB Parlamento Vasco EITB pondrá en marcha una gran plataforma digital con toda la producción de Euskadi EITB Media Además, EITB quiere generar alianzas con otros medios de comunicación europeos y adaptar el servicio público que presta a las nuevas demandas de la sociedad vasca. Escuchar la página Escuchar la página

EITB pondrá en marcha en 2022 una gran plataforma digital que englobará toda la producción audiovisual que se genere en Euskadi, según ha anunciado este miércoles, 19 de mayo, el director general de EITB Andoni Aldekoa en su comparecencia ante la Comisión de Control del Parlamento Vasco.

Esta plataforma, a la que Aldekoa se ha referido como "apuesta estratégica y novedosa", será una plataforma OTT. "'Un Netflix vasco' que queremos desarrollar para recopilar y ofrecer a la sociedad vasca; queremos que sea una ventana internacional, y no sólo ofrecer la oportunidad de consumir producción audiovisual de EITB, sino el conjunto de películas vascas, series, documentales, espectáculos, conciertos… que se generan en Euskadi", ha detallado.

Aldekoa ha remarcado que la nueva plataforma nace con el espíritu de lanzar y poner en valor el talento. "La gran producción audiovisual vasca, nuestra cultura y, por supuesto, nuestra lengua, el euskera, son la razón fundamental en nuestra estrategia", ha añadido.

"Consideramos que, en el consumo audiovisual actual, las plataformas son fundamentales y una referencia imparable. Es un ámbito en el que hoy el euskera apenas tiene espacio; y si el euskera no aporta contenidos de la misma calidad que el resto de lenguas, y si no se accede a esos contenidos con la misma facilidad y usabilidad que con el resto, será una pérdida irreparable para el futuro de nuestra lengua", ha apuntado. No será una plataforma únicamente en euskera, pero entre sus misiones fundamentales estará la difusión de los contenidos en euskera.

"Esta plataforma será una oportunidad para estar presentes en los grandes suministradores de contenidos audiovisuales que haya en el mercado, puesto que la tendencia de las empresas de televisión y contenidos por cable es la integración de plataformas", ha destacado Andoni Aldekoa.

En su opinión, EITB debe dar un paso adelante y asumir ese reto, pero con un espíritu abierto y compartido. "Creemos que el mundo audiovisual y cultural de Euskadi puede ser un referente en el mundo y que merece ser exhibido. EITB quiere ser el motor de toda esa producción vasca", ha señalado.

Internacionalización y servicio público

El director general de EITB también ha puesto el foco en la importancia del entorno internacional en esta nueva mirada estratégica. A su entender, "EITB debe colaborar y participar activamente con el resto de medios públicos europeos para, entre todos, defender los valores y la cultura europea, la democracia, y buscar alianzas que nos hagan más fuertes". En este sentido, EITB ha tenido ya los primeros contactos con el programa de Europa Creativa Media para abrir las puertas de EITB y del sector audiovisual vasco a la colaboración con otros países de Europa y otros grupos de comunicación.

En este entorno, Aldekoa ha destacado la importancia del servicio público. Ha señalado que EITB está trabajado en objetivos concretos para adecuarse a su función social actual, "para ser una EITB universal, abierta y gratuita que llegue a todas las personas, y con una oferta amplia y diversa, capaz de ofrecer todo tipo de medios y géneros, con calidad, veracidad y que permita al consumidor, ver y escuchar lo que quiera, donde, cómo y cuando quiera". Ha añadido que la misión de EITB pasa por asegurar el acceso y el consumo a los contenidos en euskera. "Forjar el 'Euskal frame' o la elaboración de contenidos y temas propios; ayudar a la transformación de Euskadi y la sociedad vasca; reforzar el ecosistema audiovisual vasco y fortalecer EITB como empresa de éxito", ha explicado.



EITBLab, inversión en Navarra y Plan de Transparencia

Andoni Aldekoa también se ha referido a los primeros proyectos ya en desarrollo de la nueva dirección de EITB. Se trata de EITBLab, un laboratorio de experimentación de nuevos formatos para el conjunto de EITB con sede en el centro de Producción de Miramon en San Sebastián; la ampliación y digitalización de la sede de EITB en Navarra, con una inversión de más de 1 100 000 euros; y el nuevo Plan de Transparencia, en base a tres ejes: transparencia respecto a la sociedad vasca, transparencia respecto al Consejo de Administración de EITB y transparencia respecto al conjunto de profesionales de EITB.

Asimismo, se he referido a la nueva plataforma EITBPodkast que cuenta ya con 8000 usuarios/as; y las nuevas apps de información (EITB Albisteak) y contenido a la carta (EITB Nahieran), que suman ya más de 100 000 usuarios únicos.

En su comparecencia, el director general de EITB ha abundado en la reflexión estratégica y participativa en la que se encuentra inmersa la organización. Ha subrayado y ha remarcado la necesidad de mantener una actitud de generosidad y de alianzas: "Es nuestro deber integrar, colaborar, compartir, apoyar y ayudar al resto de agentes, entidades… que requieran de nuestro apoyo; pero, al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes de que en el panorama audiovisual estatal y europeo EITB es pequeño y las alianzas, además de compartir y sumar con otros grupos públicos y privados, vascos, estatales e internacionales, serán fundamentales para sobrevivir."