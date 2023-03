GRUPO EITB Batzen gaituen berdintasuna EITB Data: ¿Qué empleos escogen las mujeres? EITB Media Publicado: 05/03/2023 09:34 (UTC+1) Última actualización: 05/03/2023 09:34 (UTC+1) EITB Data realiza una radiografía de qué estudios y empleos escogen las mujeres con motivo del 8M Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 'Batzen Gaituen Berdintasuna' Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El Grupo EITB se vuelca con el Día Internacional de la Mujer a través de la campaña Batzen gaituen berdintasuna.

Este domingo, los Servicios Informativos de EITB han publicado los datos de la nueva entrega de EITB DATA sobre los estudios que escogen las mujeres. Haz click aquí para consultar todos estos reportajes.

Por otra parte, EITB pondrá especial atención durante los próximos días a las reivindicaciones de las mujeres jóvenes. ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones? ¿Con qué dificultades se encuentran en el día a día? ¿Cuáles son sus retos de futuro? EITB dará voz a mujeres menores de 24 años a través de las tertulias que se realizarán en radio, televisión e Internet.

Edición especial de "Ta Bihar Zer?"

El 7 de marzo se emitirá un especial del programa "Ta Bihar Zer?" que presenta Leire Palacios y cuyo eje principal será la tertulia que protagonizarán estas cuatro mujeres: Ziortza Karrantza, psicóloga y sexóloga; Olarizu Frías, hostelera; Itzea Urkizu, periodista, y Andikona Ariztondo, baserritarra y cuidadora de personas mayores. El programa se completará con la encuesta que realizará la colaboradora Lei Bueriberi, los monólogos y sketch de Ainhoa Etxebarria, Miren Gaztañaga y Erika Olaizola, y la música de Miren Narbaiza NICE.

El 8 de marzo "Biba Zuek" también incluirá una tertulia con mujeres jóvenes para conocer cómo es su día a día, sus dificultades y preocupaciones. Además, entrevistarán a Eneritz Iturriaga, exciclista y fundadora de la academia Abadiño Cycling. En la charla analizarán la diferencia entre las deportistas de antes y de ahora.

Por su parte, los programas "En Jake" y "Nos Echamos a la Calle" estarán en directo en las concentraciones y manifestaciones del 8M, y recogerán también las preocupaciones y puntos de vistas de las jóvenes a través de entrevistas y reportajes.

Por último, el viernes, el informativo "Navarra Hoy", que se emite en desconexión para la comunidad foral, dará cuenta de los principales actos celebrados en el territorio e incluirá una entrevista con la cantante de Zea Mays Aiora Renteria.

Radios e Internet

La víspera del 8M Euskadi Irratia realizará conexiones con la jornada Resistencias frontales a la igualdad que se celebrará en el Museo San Telmo. El día 8 entrevistarán en el informativo "Faktoria" a la consejera de Igualdad del Gobierno Vasco Nerea Melgosa y en el magazine a los dinamizadores y participantes del proyecto Ongiz, que han recibido el premio Emakunde. También realizarán una tertulia con mujeres que han optado por realizar estudios de formación profesional. Por la tarde, en el programa "Baipasa" hablarán sobre los símbolos del 8M con la historiadora Amaia Nausia, la florista Haizea Zurutuza y la publicista Elena Velasco. Asimismo, entrevistarán a una joven conductora de la compañía DBus.

Este lunes, en "Boulevard" de Radio Euskadi realizará una tertulia con dos jóvenes estudiantes, Marta y Aridne, en la que analizarán las actitudes machistas en los y las jóvenes. Será a partir de las 10:00 horas. En "Distrito Euskadi", por su parte, conversarán con Enara Susano y con Noelia Grau, dos de las componentes del Quarteto Maittena Kuartet. Son contrabajistas, un instrumento que por su peso no se recomendaba tocarlo a mujeres, aunque ellas desafían esa regla no escrita. Y, cómo no, el 8 de marzo, Radio Euskadi seguirá de cerca todo el desarrollo de la jornada.

En Radio Vitoria, el magazine "Déjate Llevar" del domingo difundirá los datos del último EITB DATA, junto a una entrevista con la responsable en la elaboración del estudio. El lunes, 6 de marzo, en el espacio "Diálogos", cuatro mujeres menores de 25 años intercambiarán impresiones sobre la significación de este día para las generaciones más jóvenes. Además, El informativo "Gaur" tendrá como protagonista a la historiadora María Jesús Pacho, con motivo de la jornada "(Des)patriarcalizar el Patrimonio Cultural. Por un legado representativo de la diversidad social". El día 8 de marzo, además de la cobertura de la jornada, el magazine "Gaur" abrirá un coloquio con cuatro mujeres, líderes en diferentes ámbitos profesionales, culturales y deportivos; y mujeres del mundo de la ciencia y la investigación tendrán un protagonismo destacado en "Diálogos".

Además de recoger todo contenidos del resto de medios de EITB en su portal especial, eitb.eus publicará reportajes y una tertulia protagonizada por mujeres jóvenes, con la que conocer de primera mano el mensaje de las nuevas generaciones del feminismo. Además, realizarán iniciativas especiales desde el perfil de EITB Live Instagram, entre ellas una charla-coloquio en directo en el canal YouTube de EITB. Será el 8 de marzo, a las 21:00 horas.