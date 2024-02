GRUPO EITB Cine '20.000 especies de abejas' se podrá ver en PRIMERAN a partir del lunes, en euskera EITB MEDIA Publicado: 01/02/2024 10:56 (UTC+1) Última actualización: 01/02/2024 11:03 (UTC+1) La película del año, dirigida por Estibaliz Urresola, llegará el 5 de febrero a la plataforma gratuita PRIMERAN, el mayor servicio de streaming vasco y de contenidos en euskera. El largometraje estará al alcance de todos la misma semana en la que compite en los premios Goya con 15 nominaciones. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri: '20.000 especies de abejas' filma PRIMERAN plataforman izango da ikusgai astelehenetik aurrera, euskaraz

A partir del lunes, 5 de febrero, la película 20.000 especies de abejas estará disponible en PRIMERAN, la plataforma gratuita de streaming más grande en euskera. Así, el mayor servicio de streaming vasco y de contenidos en euskera ofrecerá la película del año, en euskera, la misma semana en la que compite en los premios Goya con 15 nominaciones.

Y es que, 20.000 especies de abejas se ha convertido en la película participada por EITB que más nominaciones para los premios Goya ha logrado hasta la fecha. El filme dirigido por Estíbaliz Urresola, cuyo preestreno se realizó en Bilbao de la mano de EITB, es la cinta con más nominaciones de esta edición y una de las grandes favoritas. Recientemente, se ha hecho con el galardón a la mejor película dramática en los premios Feroz y con el Premio Forqué 2023 a mejor película, entre otros.

Cocó, de ocho años, no encaja en las expectativas de los demás y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor, pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre Ane, sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita y su tía Lourdes, estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Este verano cambiará sus vidas.

Además de 20.000 especies de abejas, a partir del lunes también podrá verse en PRIMERAN la cinta Cinco lobitos, dirigida por Alauda Ruiz de Azua y también participada por EITB.

Estrenos semanales

PRIMERAN cuenta con contenidos diversos y exclusivos, y semanalmente estrena títulos. Desde hoy mismo está disponible en primicia y en euskera "Touré Detektibea", serie basada en las novelas del galardonado escritor Jon Arretxe y protagonizada por Malcolm Treviño-Sitté junto a Unax Ugalde, Itziar Ituño, Loreto Mauleón, Jon Olivares y Ane Gabarain, entre otros.

Además, mañana viernes, a partir de las 22:00 horas, ofrecerá el primer capítulo de la tercera temporada de la ficción juvenil "Irabazi Arte!", donde descubriremos, entre otras cuestiones, el desenlace del accidente de moto de Arene y Jon.