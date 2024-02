GRUPO EITB EITBPodkast Llega a EITBPodkast el gran estreno de "Holobiontea", ficción sonora que aúna ciencia-ficción y thriller EITB MEDIA Publicado: 21/02/2024 12:22 (UTC+1) Última actualización: 21/02/2024 12:22 (UTC+1) Esta protagonizada por Nagore Aranburu, Iban Garate y Asier Hormaza, y se estreba el 26 de febrero. Tras el éxito de "Artxipelagoa", este nuevo contenido sonoro de seis capítulos producido por ULU Media. Escuchar la página Escuchar la página

"Holobiontea" es la nueva ficción sonora que va a dar continuidad a la exitosa "Artxipelagoa" en la plataforma de audio EITBPodkast. Es un nuevo trabajo, que combina ciencia-ficción y thriller psicológico, se estrenará el próximo 26 de febrero. Dividido en seis capítulos, ULU Media ha realizado la producción de este podcast de ficción sonora para EITBPodkast, como es el caso del exitoso "Artxipelagoa".

La trama gira en torno a la criatura que ha aparecido muerta en la playa donostiarra de La Zurriola. Un surfista ha encontrado en la costa a un ser de una especie extraña no identificada. El hallazgo ha llamado la atención de la comunidad científica mundial, hasta el punto de atraer al Euskal Herria a Matthew Mendoza, investigador estadounidense de origen vasco. Idurre Aldazabal, profesora de biología de la UPV, ha sido convocada por el Gobierno Vasco para que lidere el equipo investigador. Pero enseguida se han dado cuenta de que no es este ser el que ha caído en la red, sino ellos mismos. Y es que, no está clasificado en el catálogo de especies, pero es un depredador.

Oier Aranzabal ha dirigido al equipo de "Holobiontea". Los hermanos Xabier y Martin Etxeberria han escrito el guion y la banda sonora ha sido expresamente creada para la producción por Maite Larburu. Alain Urrutia es el autor de las ilustraciones y Anartz Zuazua ha dirigido a los actores. Nagore Aranburu, Iban Garate y Asier Hormaza son los protagonistas, aunque también intervienen en el reparto Aitziber Garmendia, Klara Badiola, Patxi Santamaría, Kandido Uranga y miembros de la asociación de actores BIEUSE. Jon Gartzia y Alai Ormazabal han realizado las grabaciones en ULU Studio de Lasarte.

Este miércoles, 21 de febrero, se ha realizado la audición especial del primer capítulo en el Aquarium de Donostia, donde Maite Goñi, directora de Audio y Digital de EITB, ha señalado que se están sentado las bases de la ficción sonora vasca. «Queremos ofrecer contenidos interesantes de calidad en euskera, contenidos que las nuevas generaciones querrán consumir. "Holobiontea" es un excelente modelo», ha concluido.