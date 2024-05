GRUPO EITB EITB, referente social EITB participa en la conferencia internacional INPUT 2024 de Estados Unidos, con la serie "Generación Porno" EITB MEDIA Publicado: 06/05/2024 11:30 (UTC+2) Última actualización: 06/05/2024 11:30 (UTC+2) Unai Iparragirre presentará la exitosa producción de EITB en el apartado 'OMG, I can´t stop watching'. INPUT TV es una prestigiosa cita anual de creadores de medios de comunicación públicos de todo el mundo, donde han seleccionado "Generación Porno" por su labor de servicio público. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 0:29 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Este lunes, 6 de mayo, EITB participa en la conferencia INPUT TV 2024, que tiene lugar hasta el 9 de mayo en Charleston (Carolina del Sur, EE.UU.). Unai Iparragirre, director de ETB, presentará allí la multipremiada docuserie de EITB "Generación Porno", seleccionada por su labor de servicio público. Y es que, INPUT TV es una prestigiosa cita anual para creadores de medios de comunicación, en la que se presentan producciones de vídeo y medios digitales de cadenas públicas de todo el mundo.

De la mano de "Generación Porno", EITB participará en el apartado OMG, I can´t stop watching, donde Unai Iparragirre pondrá en valor las claves y características de esta serie documental que analiza la relación actual entre los y las adolescentes, el sexo y la pornografía en la era digital, una apuesta que ya ha recibido multitud de premios y reconocimientos. Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo "Generación Porno" se hizo con el Premio Pello Sarasola al programa autonómico de mayor relevancia, y en abril fue premiada en los ARFF BARCELONA AWARDS en la categoría Envision Award Winner.

INPUT es una organización de creadores de programas y emisoras de televisión pública, que anualmente organiza una conferencia para debatir y desafiar los límites de la televisión pública. Bajo el lema Story telling in the public interest (Contar historias por el interés público), brindará la oportunidad de disfrutar de 78 programas procedentes de medios públicos de 23 países de todo el mundo, entre ellos EITB. INPUT no es un festival, mercado o concurso, por lo que no tiene ningún interés comercial y se centra en el debate exhaustivo y profesional de producciones recientes de servicio público. En este caso, una de las piezas seleccionadas para su debate es "Generación Porno", lo que pone de relieve, una vez más, la labor de servicio público y referente social de EITB.

"Generación Porno" está disponible en la plataforma gratuita de streaming PRIMERAN y en EITB Nahieran.