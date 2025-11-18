EiTB MARATOIA De la mano de BIOEF EITB Maratoia estará hoy en el evento "Cuidarnos: Por dentro", organizado por BioBizkaia en el Euskalduna EITB Publicado: 18/11/2025 11:04 (UTC+1) Última actualización: 18/11/2025 11:05 (UTC+1) Será de 17:00 a 19:30 horas, y habrá charlas de divulgación científica y cocina en directo, con el envejecimiento saludable como eje. Una magnífica oportunidad para impulsar la causa de este año, junto a personas expertas. EITB Maratoia 2025 Whatsapp

Euskaraz irakurri: EITB Maratoia Euskaldunan izango da astearte honetan, BioBizkaiaren "Cuidarnos: Por dentro" ekitaldian

EITB Maratoia se traslada este martes por la tarde al Euskalduna de Bilbao donde, de 17:00 a 19:30 horas, tendrá lugar un evento con el envejecimiento saludable como eje. Organizado por BIOEF, en colaboración con Laboral Kutxa, la jornada lleva por título "Cuidarnos: Por dentro", y pretende invitarnos a descubrir cómo influye la microbiota intestinal en el proceso de envejecimiento. Los avances científicos han demostrado que los microorganismos que habitan en nuestro intestino juegan un papel fundamental en nuestra salud general, afectando desde el sistema inmune hasta el bienestar emocional y cognitivo. Durante la cita, expertos en la materia explicarán los últimos hallazgos sobre cómo mantener un equilibrio adecuado de microorganismos y cómo este puede ser un factor clave para mejorar la calidad de vida a medida que envejecemos.

Precisamente, la causa elegida para este EITB Maratoia es el envejecimiento saludable, bajo el lema ¡Larga vida a la buena vida! / Bizi bedi bizipoza! No se trata sólo de vivir más años, sino de vivirlos mejor, con lo que envejecer de forma saludable es hoy un reto social y de salud. Para ello, resulta imprescindible continuar con la investigación y la innovación en el envejecimiento; y, como agente de transformación social, EITB quiere lograr la colaboración de toda la sociedad con esta campaña.

El gran día de EITB Maratoia 2025 será el 18 de diciembre, pero desde ahora está en marcha el BIZUM (donación solidaria: 33478).

Movámonos por la prevención y la investigación, por un envejecimiento activo y saludable.