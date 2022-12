EITB Maratoia 2022 culmina este jueves, con una gran jornada solidaria destinada a la recaudación

14/12/2022 13:01

Esclerosis múltiple

Ha llegado la gran cita para realizar donaciones, llamando al teléfono gratuito 900 840 750, mediante BIZUM (33478), transferencia bancaria y donación online en eitb.eus. La jornada arrancará a las 09:00 horas, desde el centro de llamadas en la sede de EITB en Bilbao

La edición de 2022 de EITB Maratoia, dedicada a la esclerosis múltiple, vive este jueves 15 de diciembre su gran día. Será una jornada especial, centrada en la recaudación y las donaciones, que este año estarán dedicadas a la investigación de la esclerosis múltiple, bajo el lema Geldiezinak gara / Somos imparables.

Son muchas las formas de realizar las aportaciones, y todas ellas ya están en marcha. Se pueden hacer donaciones online a través de la web de EITB Maratoia, mediante BIZUM (donación solidaria: 33478) y transferencia bancaria (Caixabank ES04 2100 8686 8102 0004 5619, Laboral Kutxa ES56 3035 0450 15 4500005802 y Kutxabank ES86 2095 0611 00 9120154296). Desde hace días, además, está activo el teléfono gratuito 900 840 750. El jueves ese teléfono estará operativo de 09:00 horas a 00:30 horas, y posteriormente también se podrá llamar: el día 16 de diciembre de 09:00 a 22:00 horas y el día 17 de diciembre, en horario de 11:00 a 22:00 horas.

La jornada solidaria de este jueves arrancará a las 09:00 horas, con la presencia en el centro de llamadas de Unai Iparragirre, director de ETB, Marian Ibarrondo, directora de Investigación e Innovación Sanitaria, y Susana Belaustegi, directora de Gestión de I+D+i en BIOEF, entre otros. Durante todo el día, más de 160 rostros conocidos de la sociedad vasca atenderán las llamadas en ese número de teléfono, entre ellos el bailarín Igor Yebra, la escritora Karmele Jaio, el expelotari y colaborador de EITB Abel Barriola, el harri-jasotzaile Iñaki Perurena, el presidente de Euskaltzaindia Andres Urrutia, la rectora de EHU/UPV Eva Ferreira, la directora de Emakunde Miren Elgarresta, el cantante Gontzal Mendibil, el actor Asier Hormaza, la escritora y profesora de EHU/UPV Laura Mintegi y la ex directora de la Oficina de Atención a la Víctimas Maixabel Lasa. También está prevista la presencia de varios consejeros del Gobierno Vasco como Bingen Zupiria portavoz y consejero del Cultura; Gotzone Sagardui, consejera de Salud; Jokin Bildarratz, consejero de Educación; y Olatz Garamendi, consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno. El alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto y el alcalde de Vitoria-Gasteiz Bilboko Gorka Urtaran también estarán en el centro de llamadas.

Todos los medios de EITB (ETB1, ETB2, Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria y Gaztea) realizarán conexiones con el centro de llamadas, y eitb.eus irá dando cuenta en directo del dinero recaudado con toda la información e imágenes de la jornada. También en redes sociales se hará un seguimiento especial.

Al término de la jornada, habrá una última conexión al centro de llamadas con Isabel Octavio, directora de Estrategia y Comunicación Corporativa de EITB.

Programas especiales en ETB1 y ETB2

A partir de las 22:30 horas, ETB1, ETB2 y eitb.eus ofrecerán programas especiales con motivo de la gran jornada solidaria EITB Maratoia 2022.

Así, en ETB1 se emitirá el programa "Ta bihar zer?", en torno a la esclerosis múltiple, presentado por Leire Palacios. Dicen que la EM es una enfermedad de las mil caras porque no hay dos casos iguales. Existen diversos modelos, vivencias, dolores e incluso sonrisas; y de todo ello conversarán con personas que tienen esclerosis múltiple, con profesionales que asisten a esas personas, además de miembros de asociaciones, colaboradores, personas investigadoras...

'Ta bihar zer?'

En ETB2 se emitirá el especial "Esto No Es Normal, ¡dúchate!", en directo y con invitados especiales. Presentado por Nerea Alias y Txurru, podremos ver el duelo entre caras conocidas de EITB: África Baeta y Xabier Lapitz vs Eider Hurtado y Javi Sierra. Habrá en juego un bote de 10 000 euros que se destinará a EITB Maratoia, y la pareja que pierda, cómo no, tendrá que meterse en la ducha, en este caso para mojarse a favor de la esclerosis múltiple. Durante el programa realizarán varias conexiones en directo con el centro de llamadas, donde contarán con la presencia de Klaudio Landa, que dará cuenta del dinero recaudado a lo largo de la noche.

Nerea Alias y Egoitz Txurruka

¿En qué se va a traducir toda esa generosidad?

Una vez cerrada la recaudación, BIOEF (Fundación Vasca de Investigación e Innovación Sanitaria) publica una convocatoria de ayudas para financiar proyectos de investigación. De este modo, se reciben solicitudes de proyectos concretos, los cuales son rigurosamente evaluados en su calidad científico-técnica por expertos evaluadores externos, según explicó Marian Ibarrondo, directora de Investigación e Innovación Sanitaria, en la mesa redonda EITB Maratoia solasean. Una vez que los proyectos se consideran aptos para su financiación, un tribunal evalúa los proyectos de mayor interés científico y de mayor aplicabilidad. En este tribunal, además de científicos, médicos de Osakidetza y miembros del Departamento de Salud, también participan asociaciones de pacientes.

EITB Maratoia: Proyecto abierto a la sociedad vasca

Así, a través de EITB Maratoia, EITB asume un año más un papel activo como agente de transformación social, en alianza con las principales instituciones en los ámbitos de la salud y la investigación sanitaria en Euskadi, en el marco de su deber y compromiso como servicio público con respecto a las causas y los temas que más preocupan a la sociedad.

EITB Maratoia se ha convertido en un proyecto abierto a la sociedad vasca que busca la participación directa de toda la ciudadanía a través de dos líneas esenciales: por un lado, recaudar dinero destinado a la investigación de la enfermedad, y por otro, realizar una campaña de información y sensibilización.

En el marco de esa campaña de información y sensibilización, este año EITB Maratoia también ha contado con una acción participativa, denominada #BustitzenNaiz. Así, EITB Maratoia quiere unir a toda la sociedad vasca en torno a una enfermedad que paraliza a quienes la padecen. Para ello, ha propuesto un nuevo reto a la ciudadanía: mojarse por la esclerosis múltiple con la banda sonora "Euritan dantzan", de Gatibu, y demostrar así que juntos Somos imparables. Han sido muchas las personas que han respondido a esta llamada y muchas las aportaciones recibidas durante estas semanas (están disponibles en la web de EITB Maratoia, en la sección Tu mejor versión):

Como viene siendo habitual, EITB Maratoia ha recibido un año más vídeos y vídeos de centros escolares, además de residencias de mayores; grupos de tiempo libre, asociaciones de padres y madres, grupos de baile, coros, músicos, personas trabajadoras de empresas, y más clubs y asociaciones deportivas que nunca se han animado al reto: karate, spinning, rugby, fútbol, baloncesto, balonmano, remo, atletismo, ciclismo, equipos de montaña, pentatloia, grupos de aqua gap y natación...

Muchos ciudadanos anónimos también se han sumado a la iniciativa con vídeos grabados en cuadrilla, en familia, en el jardín de casa, en la ducha, en la calle, con paraguas, con gorros de baño… … también hay quien se ha animado en la piscina del jardín, en pleno invierno.

Rostros conocidos de EITB y equipos de distintos programas también se han mojado, cómo no; y los bomberos de Bilbao han sido protagonistas en uno de los vídeos. Como cada año, no han faltado a la cita en el Parlamento Vasco, y también cantaron antes de la final del cuatro y medio de pelota en el frontón Bizkaia. Además, en la fiesta BIZI EITB del 15 de octubre varios niños y familias se animaron a participar en la iniciativa, así como en la ducha especial instalada por EITB Maratoia en comercios y supermercados.

Miembros del centro de investigación Biocruces Bizkaia, profesionales de los centros sanitarios… semana a semana y día a día ha ido creciendo el reto #BustitzenNaiz. Entre las aportaciones, especialmente, las de las personas con esclerosis múltiple y sus asociaciones: ADEMBI Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia, ADEMGI Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa y AEMAR Asociación de Esclerosis Múltiple de Álava. Todos ellos y ellas han enviado vídeos espectaculares realizados en equipo. Además, se han sumado al reto varias personas con esclerosis: en la ducha de casa con sus parejas, en el jardín con sus nietos y nietas, en el centro escolar con alumnado y compañeros, en cuadrilla, realizando ejercicios en el centro de rehabilitación… todos ellos y ellas para impulsar la investigación y demostrar que son imparables.

Precisamente eso mismo fue lo que reivindicaron el pasado domingo numerosos ciudadanos en el gran acto #BustitzenNaiz celebrado en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz, cantando juntos y mojándose juntos a favor de la investigación de la esclerosis múltiple.

ESKERRIK ASKO A TODOS Y TODAS!