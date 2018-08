A Fondo

Las estafas en Internet se multiplican en vacaciones

Amaia Akordagoitia

01/08/2011

Ofertas de viajes y vacaciones tentadoras en Internet esconden a menudo grandes estafas. Las organizaciones de usuarios alertan del aumento de denuncias este verano.

Consumir por Internet es un hábito cada vez más extendido y el turismo ha sido el sector que más éxito ha conseguido en la Red. Sin embargo, el usuario debe navegar con precaución, ya que cada vez son más las estafas de ofertas de paquetes vacacionales en Internet. Vuelos baratos, ofertas de alojamiento y bonos de ofertas para viajar, ese tipo de tentadoras propuestas han invadido Internet, pero ¿cuántas son fiables? Este mismo verano, más de 1.000 personas han sido estafadas en la página web Siente Tailandia y la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) ha comunicado que ha recibido un 10% más de reclamaciones y consultas en el mes de junio y julio relacionadas con las vacaciones de verano que durante el mismo periodo que el año anterior.

Una de las estafas más repetidas suele producirse en los alquileres de apartamenos. "Recomendamos que el consumidor compruebe que sea propiedad de quien lo está ofreciendo, con documentos que lo demuestren", ha afirmado el presidente de FUCI, Gustavo Samalloa. Una idea que comparte la Organización de Consumidores y Usuarios Vascos (OCUV), que para comprobar la titularidad del inmueble que se vaya a alquilar se debe acudir al registro de la propiedad. "En Internet es evidente que hay una mayor indefensión, pero es indispensable que se soliciten fotografías y características, porque en caso de tener que llevar a cabo una denuncia existen las pruebas necesarias", comenta Mikel Muñoz, abogado de la OCUV.

Asimismo, desde FUCI aconsejan no mandar dinero después del primer contacto y, en el caso de que se requiera, "nunca el total del precio". También sugieren hacerlo siempre a través de medios de pago tradicionales en los que se deje constancia de qué se alquila y durante cuánto tiempo.

"A priori, estamos hablando de delitos, porque hay ánimo de lucro, por lo que en caso de haber sido timados, en primer lugar se debe acudir a la policía o al juzgado de guardia a presentar una denuncia, pero deben tramitarla en su localidad de origen", explica Muñoz.

Casos reales

Uno de los casos más sonados este verano ha sido la estafa de la página web Siente Tailandia, que afectó a alrededor de 1.000 personas. En el mes de mayo, Pedro Martí Alcántara, vecino de Tortosa (Tarragona), envió un mensaje de correo electrónico a algunas de las 1.000 personas que se estima que podrían haber reservado un viaje a Tailandia a través de su web. Tras publicar que retrasaba las gestiones por una festividad budista, colgó el cartel de cerrado y desapareció.

En total, la estafa podría superar los 700.000 euros. Algunos afectados, los más afortunados, perdieron 300 euros, pero muchos otros encargaron a Martí todo el viaje y pagaron más de 1.200 euros por cabeza. Martí, que se presentaba junto a su mujer, natural de Tailandia, ofrecía uno de los precios más bajos del mercado y resolvía las dudas de los que se interesaban por sus ofertas y hasta de los que desconfiaban. Incluso contaba con experiencias positivas, ya que el viaje se había llevado acabo satisfactoriamente en dos ocasiones.

Otro de los timos que se rumorea por la Red es el de la web Turypeople. Aunque en los foros también se pueden encontrar comentarios positivos, la verdad es que cada vez son más los usuarios que denuncian haber sido estafados por el portal. Al parecer, los consumidores pagaban alrededor de 100 euros por hacerse miembro de esta comunidad y acceder así a bonos de viaje y ofertas exclusivas de alojamiento. Sin embargo, muchos aseguran que lo prometido en un principio no se cumple en la realidad.

Según ha podido saber eitb.com, muchos de los clientes de Turypeople recibieron la oferta por email, a través de amigos y conocidos. Una vez hecho el pago, el socio recibe en su casa una guía donde consultar los alojamientos ofertados, pero cuando intenta cerrar las reservas en Internet, los resultados no coinciden y en el teléfono de atención al cliente contestan que al no conocer el comercial con el que han concretado la oferta no pueden ayudarles.

De hecho, eitb.com ha conocido el caso de una pareja que tras realizar la reserva en la web, se personó en el hotel que había hecho la reserva, pero no había ninguna habitación concertada. En algunos foros de Internet, los usuarios apuntan también que los precios no han coincidido con lo reservado o que el hecho de haber pagado la cuota de socio no les ha servido para acceder a ningún tipo de descuento exclusivo.

La respuesta de la OCUV en estos casos no es nada alentadora. "Que se vayan olvidando", sentencia el abogado de la OCU. Además de la indefensión en Internet, Muñoz añade que en los casos en los que la estafa se da por la quiebra fraudulenta no hay nada que hacer. Aún así, ha explicado que son casos difíciles de prever.

A tener en cuenta

En cuanto a los vuelos contratados por Internet, es recomendable usar el check-in (facturación) online, ya que, al parecer, este año alguna compañía (Iberia, según usuarios consultados por eitb.com) podría haber vendido plazas de más en sus vuelos. Es decir, a la hora de facturar la compañía puede comunicar al pasajero que su plaza está en “stand by”, es decir, que por causa de un overbooking no le asegura que pueda coger el vuelo contratado y tal vez deba modificarlo.

"Existe una ley de viajes combinados (que incluyen transporte y estancia) que resulta muy eficaz, pero el problema es que el consumidor acepta la solución de la compañía, pero no reclama la indemnización que le corresponde por ley", explica Muñoz.



La OCUV advierte de que salvo causas de fuerza mayor (como condiciones meteorológicas adversas) "la compañía aérea es responsable de los daños y perjuicios que ocasione al pasajero el retraso o la cancelación de su vuelo". En ese caso, el consumidor además de poder exigir un nuevo vuelo o el reembolso del precio del billete, la compañía aérea debe pagar una indemnización al pasajero afectado.

Que las compañías de Internet paguen las reclamaciones suele ser bastante complicado, pero las asociaciones de usuarios insisten en la importancia de exigir que se cumplan los derechos de los consumidores. "Queremos que los consumidores sepan que nosotros, como asociación, también denunciamos y que en el juzgado mercantil número 1 y número 2 de Bilbao es donde se consiguen los porcentajes más altos en los que el juez da la razón al consumidor", cuenta Muñoz.