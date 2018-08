Entrevistas

Entrevista de eitb.com

"Quiero un año sabático en La Rioja para crear un Oasis del Vino"

Amaia Akordagoitia

15/09/2010

La guipuzcoana Nere Ariztoy es una de las 8 finalistas del concurso "Un Año Sabático en La Rioja". El vencedor disfrutará de un año de alojamiento gratuito y sueldo fijo para cumplir su sueño.

Nere Ariztoy es ejecutiva de cuentas y quiere pasar un año sabático en La Rioja. Eso es por lo menos por lo que está luchando esta hondarribitarra que participa en el concurso Un Año Sabático en La Rioja, organizado por la Oficina de Turismo del Gobierno de La Rioja. Para conseguir estar entre los finalistas y disfrutar de un año sabático para cumplir su sueño, Ariztoy diseñó una campaña para promocionar la tierra del vino y su candidatura, una promoción que le ha llevado a visitar localidades como Sevilla, Ciudad Rodrigo y Biarritz, entre otras. Todas esta aventura la ha ido contado en su blog yanohayvueltaatras.com. De momento, ha conseguido ser la más votada por los internautas. Ahora, deberá esperar al 21 de septiembre para conocer la decisión del jurado.

¿Cómo se te ocurre presentarte a este concurso?

Tenía muchas ganas de hacer algo, pero muchas veces no encuentras el momento. Vi un anuncio del Gobierno de La Rioja en la televisión que decía: "¿Necesitas un año sabático?". Pensé que estaba hecho para mí y decidí que lo iba a intentar. Nos presentamos casi 1.400 personas y cuándo me seleccionaron entre los 15 semifinalistas no me lo podía creer. Consideré que para que mi campaña destacara tenía que tener un punto de originalidad. Así que decidí coger mi coche, un polo verde que ha sido siempre mi seña de identidad, y ponerle unas pegatinas que indicaban la ruta que iba a hacer para dar a conocer mi candidatura. En el blog, en Facebook, Twitter, Flickr y YouTube hemos ido colgando vídeos y fotos, y he ido narrando cada una de las experiencias que he vivido.

¿Qué sueño quieres cumplir en ese año sabático?

Mi proyecto se llama "Un Oasis del Vino". En La Rioja hay bares, tascas... pero a tiempo se me ocurrió una idea más del estilo "chill out" para un lugar donde disfrutar del vino. Un sitio donde fusionar el descanso, la música tranquila, un espacio diferente... Creo que se puede hacer algo bonito, sobre todo teniendo en cuenta las espectaculares puestas de sol que suele haber en La Rioja. La idea no está aún desarrollada, pero es un sueño que me gustaría cumplir. El vencedor deberá dar a conocer durante ese año, sobre todo a través de las redes sociales, la oferta de turismo y ocio de La Rioja. A cambio, el Gobierno de La Rioja ofrecerá alojamiento cada dos meses en un sitio diferente de la comunidad autónoma y un sueldo de 2.000 euros brutos al mes.

¿Cómo te has arreglado para llevar a cabo tu campaña?

La ayuda de mis amigos ha sido indispensable. Cuando me presenté, me vi claramente en inferioridad de condiciones, no controlaba bien las redes sociales, y para la difusión de la campaña eran imprescindibles. Además, había gente importante y conocida que tenía un blog desde hace tiempo. Así que con la ayuda de mis amigos y algunos compañeros de trabajo conseguimos hacer todo esto. Cuando he salido a hacer promoción, me he alojado en casa de algún amigo, otros me han ayudado con el diseño de las pegatinas con las que decoramos el polo... Había que darse a conocer tanto en Internet, como en la calle. Iker, mi pareja, también ha sido fundamental en todo esto.

¿Cómo ha sido la experiencia?

La verdad es que ha sido una experiencia super gratificante. Recomiendo a todo el mundo volverse loco y hacer algo como lo que he hecho para alcanzar mi sueño. Es genial la gente que te encuentras por el camino. La verdad es que nadie se ha dado la vuelta cuando les he contado mi proyecto y les he pedido su colaboración. En definitiva, son muchas cosas las que me identifican con este premio.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de esta experiencia?

La verdad es que el mejor recuerdo es el de la gente que me ha acompañado en esta aventura y sobre todo el de los míos. En Ciudad Rodrigo, por ejemplo, el bar donde pensábamos hacer la presentación estaba cerrado y tuvimos que improvisar algo en una zona peatonal. No teníamos permiso para meter el coche en aquella calle, pero conseguimos que hasta la policía municipal nos hiciera paso. Anécdotas también ha habido muchas. Recurdo que para la fiesta que hice en Biarritz compré unos bombones de vino en La Rioja, lo malo fue que mi coche no tiene aire acondicionado y hacía tanto calor que se empezaron a derretir. Tuve que parar en todas las gasolineras y no conseguía hielo, al final unas entré a la desesperada en una estación de servicio y las chicas que estaban allí me ayudaron super amables. Por lo menos algunos sobrevivieron.

Buena suerte...

Gracias. Si gano, lo celebraremos con unos vinos.