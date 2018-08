Entrevistas

'Vender mis zapatos en Internet es hacer realidad mi sueño'

Amaia Akordagoitia

03/11/2010

La Traficante de Zapatos es conocida en la Red por vender stocks de zapatos de alta gama a un precio más asequible. Ahora, La Traficante ha creado su propia línea de zapatos, los It Shoes.

Zapatos de Jimmy Choo, Valentino, René Caovilla, Miu Miu, Lanvin, Prada... a La Traficante de Zapatos no se le resiste ningún diseñador. En su blog Sourbansochic.es, vende stocks de zapatos de grandes firmas a precios menos escandalosos que los habituales. Sin embargo, eso no era suficiente para La Traficante y ha decidido crear su propia colección, los It Shoes. De momento, son tres propuestas perfectas para crear un buen fondo de armario.

¿Cómo se te ocurre convertirte en una Traficante de Zapatos?

Pues todo fueron coincidencias de la vida. Llegué al almacén de una tienda lleno de estanterías repletas de zapatos de Jimmy Choo y pregunté que hacían ahí. Me dijeron que eran de otras temporadas y que no los podían vender en la tienda así que ahí los tenían. Yo les propuse fotografiarlos y colgarlos en mi blog. Empecé a venderlos entre amigas blogueras y, una semana mas tarde, me fui a Madrid a las Jornadas de Blogs de Moda y me llevé unos cuantos ejemplares en una maleta. Monté mi chiringuito delante del Museo del Traje y al cabo de pocos días entre las blogueras me empezaron a llamar La Traficante de Zapatos. Desde entonces, me he dedicado a buscar más zapatos de stock de marcas de lujo en perfecto estado y poquito a poco he ido aumentando la oferta.

¿Por qué zapatos? ¿Zapato plano o de tacón?

Amo los zapatos. Son el complemento perfecto: estilizan, te cambian la forma de caminar y te arreglan en un instante. Y lo mejor es que cuando voy a una tienda y no tengo ganas de probarme unos pantalones porque me da pereza, los zapatos siempre me encajan a la perfección sin reprocharme algún quilito de más. Por supuesto, de tacón, y cuanto mas alto mejor.

¿A qué tipo de público vendes los zapatos? ¿De cuánto puede llegar a ser la rebaja?

Son mujeres poderosas con estilo y que les gusta cuidarse. Tengo mujeres que quizás no se pueden permitir llevar zapatos de estas marcas de la temporada actual por caros o simplemente porque no les da la gana gastarse tanto dinero. Otras se enamoran de mis zapatos por lo bonitos que son y les da igual de qué marca son. La rebaja mínima que acepto para vender es del 50% y la máxima que he tenido del 80%. Con estas rebajas nos damos cuenta del margen que se sacan los diseñadores.

¿Cuáles son los planes de futuro para tu negocio?

He creado una marca propia: It Shoes. He hecho mi primera colección de prueba de tres botas: unas botas de montar, unos botines camperos y una botas camperas. Muy sencillas, clásicas, perfectas para crear un buen fondo de armario. La idea es que sólo las pido bajo encargo y mis clientas escogen el tipo de piel y el color. También estoy haciendo una colección de accesorios que cada clienta podrá añadir a sus zapatos. Mi objetivo es llegar a crear una colección de zapatos de calidad, con gusto, cómodos y con precios maravillosos.

Y todo esto lo haces por Internet...

He tenido peticiones para montar corners en tiendas, pero después de pensarlo una y otra vez sólo los venderé por Internet, porque es la manera de mantener unos precios increíbles, ya que no tengo gastos de alquiler, ni mediadores.

Creo que el futuro está en la venta por Internet y crear un vínculo de confianza con tu clienta. Puedo decir muy orgullosa que el 65% de mis clientas han repetido. Empezaron como clientas de La Traficante de Zapatos y ahora también son de It Shoes (aunque el concepto sea totalmente distinto).

¿Cómo te has animado a crear tu propia colección?

Controlo yo misma la producción. Vivo en Oporto y tengo la gran ventaja de estar rodeada de las mejores fabricas de calzado. De hecho, muchas de ellas producen para grandes marcas que después multiplican los precios por tres y cuatro en el mercado. He estado en Londres buscando inspiración y viendo donde fabrican los zapatos (estudiando mi competencia) y os asombrarías de los precios a los que venden algunas marcas aunque sean de una calidad flaca.

¿Cómo valoras esta experiencia?

Siempre les digo a mis lectoras que me pregunten todo lo que necesiten porque cada una tiene sus propios pies y, con ellos, sus dudas y problemas. Me encanta lo que parece que se está volviendo mi trabajo porque, en realidad, aunque empecé trabajando en producción de televisión y publicidad, soy estilista de vestuario para publicidad. Ahora mismo, vivo casi 24 horas conectada resolviendo dudas, actualizando el blog, decidiendo etiquetas, escogiendo pieles, buscando proveedores, zapateros... pero estoy muy feliz de estar convirtiendo mi sueño en realidad. Ya recibo emails preguntando: "¿Para cuándo una de It Bags?". Y yo les digo: "Vísteme despacio, que tengo prisa".