'El CouchSurfing es una red de servicio de hospedaje gratuito'

Amaia Akordagoitia

22/11/2010

Asier Gabikagojeazkoa practica el CouchSurfing, acoge viajeros en su casa gratuitamente y él también tiene alojamiento en el extranjero. Ahora, prepara su viaje más increíble, una aventura por Asia.

Asier Gabikagojeazkoa tiene 28 años y es informático. Le gustan los idiomas y la música y, los fines de semana, aprovecha para ir al monte. A veces, realiza pequeñas escapadas por los alrededores y, por lo menos, tres veces al año coge vacaciones para irse al extranjero. Hace cuatro años, Gabikagojeazkoa empezó a practicar el CouchSurfing y, desde entonces, aún estando lejos, ha hecho muchos amigos duraderos. Además, en su opinión, con el CouchSurfing se pueden conocer otras culturas y otros modos de pensar sin salir de casa.

¿Qué es el CouchSurfing?

El CouchSurfing (CS) es alojar viajeros gratuitamente en tu casa (y que te alojen a ti en el extranjero). También se puede entender como una red social. Hay muchas maneras de entender el CS, tantas como usuarios. Aunque el servicio pueda parecer gratuito, porque tiene un valor no monetario, en las relaciones se comparten muchas cosas, se ponen en común experiencias, etc. Alojar o ser alojado no es obligatorio, puedes tener tanto compromiso como quieras. Algunas personas solo te enseñan la ciudad o se toman un café contigo. El dinero no es lo más importante en el CS, sino las personas. Es verdad que con lo que nos ahorramos podríamos ver más cosas o irnos más lejos, pero...

¿Desde cuándo y por qué practicas el CouchSurfing?

En 2003 empecé a hacer viajes por mi cuenta y me pareció muy buena idea este servicio de hospedaje. Cuando viajas solo, sueles estar deseando conocer otras personas y en los alojamientos convencionales (hoteles, hostales...) es más difícil. A veces, prefieres relacionarte con la gente del lugar (para escuchar sus opiniones), y para eso el CouchSurfing es indispensable. Hace cuatro años me fui a vivir solo y estaba preparado para acoger viajeros, y así lo he hecho desde entonces.

¿Qué es lo mejor y lo peor de este tipo de turismo?

El lado positivo es conocer otras culturas y modos de pensar sin salir de casa, practicar otros idiomas, tener la oportunidad de estar con gente maja, ver tu lugar de residencia con un punto de vista diferente... En cuanto a los inconvenientes, tienes que cambiar tus rutinas, eso sería lo peor, pero eso también aporta flexibilidad a tu vida, capacidad para adaptarse a los cambios y, por ello, el resultado puede ser positivo. Si eres una persona abierta y sin prejuicios, no hay lado negativo.

¿Qué es mejor ser huésped o anfitrión?

Son experiencias diferentes. En mi caso, la mayoría de las veces, he sido anfitrión, pero en bastantes ocasiones también he sido huésped en el extranjero. Cuando eres el anfitrión, estás en tu casa y te sientes más cómodo. Sin embargo, si eres el huésped dependes de tu anfitrión y, por eso, debes elegir bien con quién te vas a quedar, porque debes confiar en él. En ese sentido, el sistema de referencias (lo que otros invitados han escrito sobre él) es muy importante, se podría decir que es el eje de seguridad del CS.

¿Cuántas experiencias de este tipo has vivido?

En 2003, estuve alojado en la ciudad de Vannes, en Bretaña, pero lo hice a través de la web hospitalityclub.org (una web parecida). También he estado en Lituania, Letonia, Finlandia (en dos destinos), Bulgaria (en dos ciudades), Berlín, Noruega, Irlanda (Dublín, Belfast y Galway), Barcelona, Grecia (en tres ocasiones)... En total, he practicado el CS 16 veces. No siempre se encuentra al anfitrión adecuado. En Escocia, por ejemplo, no fue así. Como anfitrión he vivido cientos de experiencias. En verano acojo a alguien cada día y, el resto del año, por lo menos tres veces al mes.

¿Cuántos han repetido contigo y tú con cuántos has querido repetir?

Normalmente, los viajeros no suelen regresar al mismo sitio, pero los que han hecho estancias más largas sí que han estado más de una vez en mi casa. Yo no he repetido con nadie, pero he ido a casa de muchos de los que se han hospedado en la mía.

¿Has hecho buenos amigos? ¿Has vivido alguna historia de amor en uno de esos viajes?

He hecho muchos amigos duraderos, aunque estén lejos. Compartimos muchas cosas y la amistad surge de una manera natural. El amor es algo que existe en todas las relaciones y también surge en el CS.

¿Qué les dirías a los que no se fían de este tipo de viajes?

No tengáis miedo, el mundo es muy grande y las personas son bastante parecidas en todos los lados, tenemos las mismas intenciones y preocupaciones. El CS ha demostrado que es seguro, pero eso sí, hay que ser prudente a la hora de escoger a nuestro anfitrión y leer las referencias sobre el mismo.

¿Cuál será tu siguiente aventura?

Llevo un año preparando un viaje a Asia. Dentro de poco, en febrero, me marcharé y no volveré hasta diciembre. No es comparable con nada de lo que he hecho hasta ahora. Este va a ser el viaje más largo y más increíble, sin duda.