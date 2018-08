Entrevistas

Entrevista de eitb.com

'La chaqueta-bandolera huggin te hace disfrutar del aquí y del ahora'

Amaia Akordagoitia

09/12/2010

Iker Bereziartua es el creador de esta prenda que busca "ser duradera, cómoda y lúdica en cualquier situación". Con un sistema original y unos grandes bolsillos huggin' cumple la función de un bolso.

Registrada como modelo de utilidad, huggin'' es denominada por su creador, el donostiarra Iker Bereziartua, como "la navaja suiza de las chaquetas". Se trata de una prenda multifuncional con un sistema diseñado para poder llevar una chaqueta a modo de bandolera. El proyecto arrancó en abril de 2009 y su objetivo era "unir la idea de la diagonalidad con la importancia de los bolsillos con cremallera, porque se convierten en contenedores de objetos". Ahora, a través de su página web huggin.eu (en breve comunicarán en qué otros establecimientos estará a la venta), podemos adquirir esta chaqueta-bandolera que sustituirá el jersey anudado en diagonal sobre el torso.

¿Cuál es el origen de este invento?

El origen de huggin'' parte de la observación de cómo se coloca la gente una chaqueta o un jersey cuando no lo lleva puesto. Algunos lo llevan en la cintura, otros en la mano... Cada uno tiene una manera diferente de sujetarlo. Sin embargo, existe una tendencia de gente que, sobre todo de parranda o cuando va en bicicleta, lleva la prenda anudando las mangas alrededor del pecho, pero en diagonal. Ese fue el punto de partida, el hecho de probarlo yo mismo y ver que era la manera más cómoda.

¿Cómo se ha desarrollado el proyecto?

El proyecto se empezó a concretar en abril de 2009. Es entonces cuando decidí llevar adelante un proyecto donde se unieran la idea de la diagonalidad a la hora de llevar una chaqueta atada como una bandolera y la importancia que tienen para mí las chaquetas con cremalleras, porque se convierten en contenedores de objetos. Es decir, pueden cumplir la función de diferentes objetos. Ese es el punto de partida para el huggin'', que tenga unos bolsillos grandes, amplios y accesibles, de modo que pueda ser un contenedor de objetos y el acceso a ellos sea cómodo tanto cuando se lleva como chaqueta como cuando se lleva a modo de bandolera.

¿Cómo se te ocurrió esto del huggin''?

Estuve pensando en diferentes nombres en diferentes idiomas, y al final concluí que huggin'', que significa abrazando, era la más adecuada porque, de hecho, también conlleva la acción, el gerundio de estar abrazando, que es un poco lo que quiere significar la propia marca. La idea del sistema huggin'' era que se convirtiera en algo que te permitiera disfrutar del aquí y del ahora.

¿Cómo has financiado el proyecto?

Mi socia financiera es mi madre, entre mi madre y yo hemos hecho como "a pachas". También he contado con la colaboración de muchos amigos a la hora de desarrollar el producto o consejos para hacer una cosa u otra.

¿Controlas de moda y de tendencias?

Mi novia dice que tengo un gusto horrible, pero al ser diseñador siempre trabajas con colores y tengo algo de idea, y lo del negro está más claro que el agua. Al final, lo que he intentado es conseguir con los mínimos recursos el máximo rendimiento. Digamos que es una especie de anti Zara o anti Pull &' || 'amp; Bear, porque no he querido hacer una prenda de moda, más bien una prenda con un corte clásico, de hecho el color negro también responde a eso, es un color que siempre tendrá su sitio.

¿Cómo va la experiencia?

La producción ha sido costosa, más que nada porque he escogido un tejido con un gramaje importante para garantizar que el mecanismo de los botones funcione bien. Las chaquetas se han hecho en Portugal, he hecho 500 unidades y de esas 150 están ya pedidas y la mitad cobradas. En el aspecto económico dudo que sea rentable, pero sí en otros aspectos como el aprendizaje y la experiencia. Yo tenía tres objetivos cuando me planteé este proyecto. El primero era realizarlo y no quedarme en ese "estaría bien hacer algo" y lo he cumplido. Por otro lado, quería recuperar parte de la inversión o por lo menos no perder dinero. Además, quería vivir la experiencia de desarrollar un producto desde cero. Lo que tenía claro era la funcionalidad de la prenda, porque lo que me preocupaba era que fuera duradera, porque si solo iba a hacer una vez este proyecto, al menos quería hacer algo de calidad, que dentro de unos años pueda vérselo a alguien y sentirme orgulloso de que todavía siga valiendo. No lo he hecho por rentabilidad, estoy intentado buscar que lo sea, pero digamos que mi cuarto objetivo sería ver si esto puede ser sostenible y yo creo que puede serlo.