Vender o empeñar joyas y objetos, una solución contra la crisis

Amaia Akordagoitia

29/04/2010

En tiempos de crisis, las tiendas de compra-venta, los montes de piedad o las casas de empeño son una salida para hacer dinero rápido o solventar gastos inesperados.

El ingenio se agudiza cuando la crisis aprieta. Por eso, hacemos limpieza en casa y decidimos qué es lo que realmente utilizamos y qué es prescindible. La solución puede ser vender nuestras pertenencias o empeñarlas en establecimientos dedicados a este tipo de negocio. Las casas de empeño, los montes de piedad o las tiendas de compra-venta son ahora los negocios en auge.

Hacer dinero rápido

En la Comunidad Autónoma Vasca la cadena de tiendas australiana Cashconverters tiene tres establecimientos: uno en Vitoria-Gasteiz, otro en Bilbao y otro en Donostia-San Sebastián. Es una franquicia especializada en productos de segunda mano.

"Nuestra tienda se abrió en 1998 y, aunque el negocio siempre ha funcionado bien, es verdad que con la crisis se opta más por este tipo soluciones", explica el encargado de la tienda de Donostia-San Sebastián.

Regalos que no nos gustan, objetos que compramos sin pesar en su utilidad, cosas que ya no utilizamos... ese tipo de productos son los que podemos vender en estas tiendas. "Se valora el precio de la pieza y se llega a un acuerdo con el cliente. Hay que tener en cuenta que el valor sentimental que tiene una pieza no tiene por qué coincidir con su valor real", aclara el responsable.

Todo lo que se vende o se compra en estos establecimientos tiene un número de identificación oficial: "Todos los productos deben pasar por la Policía".

"Los productos que más nos traen suelen ser máquinas para hacer ejercicio, móviles, videojuegos, ordenadores, televisiones... Además, también solemos recoger piezas de joyería", explica. Muchos de esos productos pierden la "magia" al poco tiempo de adquirirlos, ese suele ser uno de los motivos para vender un producto en este tipo de establecimientos. "En una ocasión, vendimos un mini submarino, pero creo que es el objeto más raro que ha pasado por aquí", recuerda el encargado.

En tiempos de crisis, sacar rentabilidad a objetos que no utilizamos está siendo uno de los pretextos ahora. "Es una cuestión de mentalidad. Hasta ahora la gente acumulaba objetos que no utilizaban en casa porque les daba pena tirarlos", dice.



Empeño de joyas

Sin embargo, desprendernos de nuestras propiedades, por poco valor económico que tengan, es difícil a veces. Por ello, existen otro tipo de soluciones para afrontar los problemas económicos y poder obtener un crédito de manera rápida.

El Monte de Piedad de Kutxa trabaja desde hace más de cien años, desde que se fundó la caja, "otorgando préstamos". Aunque anteriormente se podía empeñar cualquier objeto, "desde hace alrededor de 25 años la única garantía que se admite son joyas", explica Rubén Santos, director de Servikutxa Joyas.

"Tenemos un perito que es gemólogo, que es quien valora la pieza y realiza la tasación. Sobre esa valoración se concede el préstamo", comenta. Así, como consecuencia de la crisis, en los últimos años se ha recuperado un poco el antiguo hábito de obtener créditos rápidos con la garantía de joyas.

Los usuarios habituales de este servicio son "amas de casa, pensionistas, inmigrantes, vendedores ambulantes y feriantes". Asimismo, Santos considera que últimamente ha aumentado el número de clientes inmigrantes. De todos modos, "el servicio está dirigido a cualquiera que tenga joyas y necesite un préstamo rápido sin avales".

El director comenta que el 94 ó 95% de las joyas se recuperan y el resto sale a subasta (http://www.subastamontes.es), en las que el precio de salida se compone del "nominal del préstamo, más los intereses y los gastos".

Vender o empeñar, la cuestión es hacer frente a las necesidades de cada día y valorar qué necesitamos y de lo que podemos desprendernos para vivir un poco más cómodos.