Cómo ahorrar y no aburrirse en el intento, en las vacaciones de verano

Amaia Akordagoitia

23/06/2010

Planificar el viaje e ingeniárselas para gastar solo lo imprescindible es fundamental. Sin embargo, Internet nos ayuda a apretarnos el cinturón disfrutando de una mansión en nuestras vacaciones.

Si no llegas a fin de mes, si tus amigos te restriegan sus fantásticas vacaciones... Tú tienes la oportunidad de no ser menos y disfrutar también de tus vacaciones este verano. Eso sí, cuando toca apretarse el cinturón, deberás planificar tu viaje para poder gastar lo menos posible. Internet te ofrece alternativas baratas y originales como cuidar una mansión para que estás vacaciones las disfrutes a cuerpo de rey.

En primer lugar, debes ser realista con los destinos a los que puedes ir. "Debes evaluar qué gastos pueden suprimirse o sustituirse por otros más baratos", tal y como apuntan en la web Consumer.es. Con planificación e ingenio seguro que encuentras algún rincón cercano que aún no conoces y que, en principio, ya te hará ahorrar en desplazamientos. Además, debes "sopesar ofertas, prever gastos y cambiar algunos hábitos de consumo". Pero no te agobies, que no significa que debas organizar al milímetro tu verano, sino que hagas un cálculo aproximado de lo que puedes gastar. Todas estas pautas contribuyen a abaratar las vacaciones.

Planificación e ingenio

Es recomendable desmarcarse de las tendencias, porque cuánto más turístico es el destino, más altos son los precios. Si lo que nos gusta es la playa, debemos andar con cautela y buscar "destinos alejados, pequeños y menos urbanizados". Sino, aunque en verano tal vez nos resulte menos apetecible, podemos optar por el interior, porque la oferta es amplia y, en muchas ocasiones, más económica.

Sin embargo, tan importante como escoger un destino acorde con nuestras posibilidades es encontrar un lugar donde hospedarse "que no acabe con nuestro presupuesto". Por ello debemos recordar que "el número de estrellas se traduce en euros, que una opción más económica en caso de viajar en grupo o en familia pueden ser los apartahoteles, que los alquileres por quincenas o meses siguen siendo una opción o que podemos optar por el alojamiento gratuito. Y no, no nos referimos a dormir en la calle, sino en ir a casa de unos amigos (y que ellos vayan a la tuya) o hacer un intercambio de llaves, por ejemplo.

Vacaciones de intercambio

Internet ha supuesto en los últimos años una verdadera plataforma para el turismo alternativo. Ahora que la crisis nos ahoga más que nunca, necesitamos airearnos y renovar fuerzas. Para ello, probablemente, uno necesita la comodidad de un hogar, pero envuelto de un ambiente diferente.

Esa idea es justo la que nos propone Spainlink.net. "Una vez que su oferta de intercambio esta anunciada, aquellos miembros interesados en considerar un intercambio con usted le escribirán o llamarán por teléfono. Usted podrá hacer lo mismo con aquellos de su interés", informa la web.



Aún así, "las modalidades de intercambio son variadas. Por lo general, la mayoría de nuestros miembros buscan un intercambio tradicional (usted y su familia se hospeda en casa de ellos, mientras ellos lo hacen en la suya)", apuntan los responsables de la iniciativa.



Otro página para realizar este tipo de intercambios es Intervac-homeexchange.com. Hoy en día todavía somos reacios a dejar que un extraño entre en nuestra casa, pero no hay más que investigar las casas que se ofertan para que a uno le apetezca sentirse, por ejemplo, neoyorquino o parisino por unos días. Además, suponemos que con treinta años de experiencia el resultado tiene que ser bueno.



Al cuidado de la casa



También existen otras maneras de poder visitar esos lugares lejanos que siempre deseaste, sin tener que gastar casi dinero. Convertirte en cuidador de casas o "house sitter" es una forma de sentirte rico por unos días. Páginas como en caretaker.org, housecarers.com, housesitworld.com (con ofertas también en Europa) y sabbaticalhomes.com te presentan una amplia gama de ofertas en las que muchos propietarios de mansiones y haciendas en variadas partes del mundo suelen contratar personas que les vigilen sus propiedades por determinados periodos de tiempo.



Una vez en el sitio



La Red también ha puesto al alcance de todos guías urbanas elaboradas por usuarios corrientes. Así, ha surgido una corriente que estila utilizar la información de anónimos antes que de las conocidas guías convencionales.

Entre esos portales, uno de los más exitosos es 11870.com, donde los usuarios recomiendan sus lugares preferidos de cualquier ciudad, desde bares hasta galerías de arte, tiendas o parques, vamos, como cualquier guía, pero de un modo personal.

Los usuarios de este tipo de portales coinciden en que están cansados de que las guías que compran en las librerías "no estén actualizadas, que siempre haya que ir a los mismos sitios o que se equivoquen con los precios".