Reportajes

Reportaje de eitb.com

L'atelier, un espacio para los primeros pasos en la moda

Amaia Akordagoitia

28/01/2011

En el centro comercial La Bretxa de Donostia, tres jóvenes diseñadoras comienzan su andadura profesional en la moda. Una oportunidad que no piensan desaprovechar.

El rincón L''atelier arrancó en Kulturmoda, la primera muestra de jóvenes diseñadores de moda que se celebró en Donostia el pasado mes de octubre. En aquella cita, cada diseñador mostró su trabajo en un stand y fue el escenario donde se conocieron las creadoras Leire Laparra, Casilda González y Mireia Centeno. Ahora, sus trayectorias profesionales se han unido en un espacio que pretende ser el punto de partida para estas tres creadoras con un futuro por delante.

"Hace unos meses nos enteramos de que el Centro Comercial La Bretxa tenía un proyecto que cedía los locales comerciales vacíos a los jóvenes diseñadores para poder montar una tienda, una exposición...", explica Mireia Centeno. De este modo, se dispusieron a mandar la solicitud y a las pocas semanas consiguieron un rincón donde exponer sus creaciones en plena Parte Vieja donostiarra.

Tres rincones, tres estilos

El establecimiento se divide en tres espacios independientes, donde cada una de las diseñadoras expone sus creaciones.

Leire Laparra se dedica, básicamente, a la confección de ropa, aunque también ha creado una colección de bolsos, carteras y fulares. "Acabé en junio los estudios y aquí tengo la última colección de ropa que creé basándome en la obra de Chillida. Como sabía que vender esto era difícil, hice también una colección de camisetas para tener un producto de mi estilo, pero a un precio más económico. Además, siguiendo la línea de pintar las telas, también he creado unos fulares pintados, no me gustan los estampados, soy más de telas trabajadas que sigo trabajando yo misma", comenta Laparra.

"En mi caso también, cuando acabé los estudios empecé a diseñar algunas prendas, pero además de diseño de moda he estudiado psicología y no he tenido mucho tiempo. Por eso, me he dedicado más a hacer broches y tocados, porque requieren menos material y menos tiempo", dice Mireia, que añade que anteriormente ya había puesto a la venta sus productos en algunos establecimientos. Desde que nació L''atelier, Mireia también crea diseños exclusivos de camisetas. "Al final, vas creando sobre la marcha", considera. "Me gusta mucho la inspiración vintage y lady", dice. Su última colección se llamó My Minnie y estaba inspirada en los dibujos animados con lunares, lazos grandes...

La tercera componente de L''atelier, Casilda González, es arquitecta de profesión y diseñadora de vocación. Hace alrededor de un año empezó a crear las Marisildas, unos broches con forma de muñecas. "Las Marisildas se hacen a mano una a una, por eso todas son diferentes y no tienen unas dimensiones exactas", apunta su creadora en su web. Además, confecciona bolsos, collares y diademas.

La Red como plataforma de lanzamiento

Mireia y Casilda tienen además otra cosa en común. Ambas son bloggeras, Mireia es más conocida en la blogosera como Tu Estilista, y considera este tipo de espacios una buena herramienta para publicitar su trabajo. "Facebook y los blogs han sido una buena plataforma de publicidad", comentan las creadoras.

Laparra, sin embargo, tiene esa asignatura pendiente: "La verdad es que no tengo tiempo, pero sí creo que debo hacerlo. De todos modos, con la insistencia de mis compañeras no creo que tarde mucho en hacerlo".

De cara al futuro, se muestran con cautela, quieren ver cómo se manejan en esta nueva aventura. "Tal vez dentro de dos meses tengamos que plantearnos si podemos permitirnos, por ganancias, pagar un local. Ahora, la oportunidad que nos dan es tantear cómo podría ser una experiencia de este tipo", concluye Mireia. "Estaremos aquí hasta que alguien pague el alquiler del local", comenta Laparra. Y es que L''atelier no es un negocio al uso, pero sí una oportunidad para empezar.