Chicisimo.es, el estilo de calle se vuelve tendencia en Internet

Amaia Akordagoitia

05/04/2011

Bajo el lema "Moda real en gente real", el portal de moda Chicisimo.com es una comunidad donde chicas de todo el mundo comparten su estilo. Crear, compartir o inspirarse es elección de cada usuario.

¿Qué me pongo? Esa es una de las preguntas más oídas delante de un armario lleno de ropa. ¡Si es que no tengo nada!, sin embargo, la respuesta más habitual. La falta de ideas a la hora de elegir nuestro look trae de cabeza a mucha gente. Para eso, la Red se ha convertido en lo últimos tiempos en fuente de inspiración y solución de momentos de crisis de vestuario. Pero, ¿qué pasaría si reuniéramos a las actuales bloggers de moda en un mismo espacio? Que conseguiríamos un sitio web de lo más chic, de hecho, encontraríamos Chicisimo.es.

María Arenaza vivía en San Francisco cuando descubrió que muchas de las jóvenes de la ciudad colgaban en Internet el look que lucían cada día. Esas fueron las primeras pinceladas de una idea que ha terminado convirtiéndose en punto de encuentro de adictos y aficionados a la moda de todo el mundo. "¡Chicisimo sirve para inspirarse! Es un sitio ideal para coger ideas para vestir mejor, para tener ideas de gente normal, como nosotras", explica Arenaza.

Y de eso se trata, de buscar la tendencia en la calle, de la moda de la gente de a pie. "El street style es un fenómeno muy interesante porque es auténtico y personal. La gente sube fotos mostrando cómo es y cómo viste en la realidad. Además, el stree style tiene una alta capacidad de propagación, de viralidad. Nuestras usuarias suelen ser chicas con mucha capacidad de influencia en su entorno", añade Arenaza.

Precisamente, las usuarias de Chicisimo coinciden en el espíritu que tiene el portal. "Es una plataforma para mostrar y compartir los looks creados en tu día a día de una manera divertida y diferente!", explica Rebeca Labara, del blog A Trendy Life Style. También hay quien encuentra en Chicisimo una plataforma donde promocionarse, como es el caso de Estefanía C. García, del blog Con dos Tacones: "Es una buena plataforma para dar a conocer mi blog y mi trabajo como estilista y personal shopper, es un buen escaparate y, además, me gusta recibir opiniones sobre los diferentes looks".

Crear tendencia o seguirla, esa es la cuestión

Hay dos tipos de usuarios en Chicisimo: las personas que quieren compartir su estilo de vestir y las personas que visitan la web para coger ideas e inspirarse.

"Las que quieren compartir su estilo suben una foto e indican qué prendas llevan en ese look; de qué marcas, y de qué colores. Los looks más populares pasan a la portada, y hay rankings de las más votadas cada día, semana y mes", explica Arenaza.

"Gané el concurso a nivel mundial llamado ''Chicisimo fashion Week'' con casi 700 votos. Fue muy gratificante para mí y se ha convertido en uno de mis looks favoritos. Con casi todos los looks que subo a Chicisimo consigo ser el mejor look de la semana o del mes. Tengo mucha gente que me apoya a través de mi blog", cuenta la personal shopper.

Variedad y versatilidad de prendas y estilos

Una misma prenda puede ofrecer millones de estilismos. Esa es una de las ideas que transmite el portal, la versatilidad y la diversidad de estilos."Es increíble ver los diferentes looks de la gente, cómo con una misma prenda de Zara, una noruega y una brasileña pueden crear looks totalmente diferentes", explica Labara. En definitiva, tal y como apunta Estefanía, se trata de "street style en estado puro".

El street style se lleva y Chicisimo nos traslada hasta el estilo de ciudades como París, Londres o Nueva York, pero desde nuestra casa. "Me encanta mirar looks de chicas extranjeras, sobre todo italianas, londinenses y neoyorkinas. Siempre aprendes cosas nuevas o te inspiras para crear tus propios looks", dice García.



Pero todo esto, no sería posible sin Internet. "La verdad es que desde hace unos años las nuevas tendencias se suelen cazar por Internet, pero yo sigo confiando en el cool hunter que trastea por las calles para buscar inspiración en cualquier rincón del mundo", explica la autora de Con dos Tacones.

"Tanto páginas como Chicisimo como los blogs de moda en los que se muestra el street style, sirven de inspiración para los cool hunters de grandes marcas y cadenas de moda. Al fin y al cabo, en ello se muestra lo que el público quiere y demanda, y lo que no gusta", apunta Labara.

De este modo, Internet se ha convertido en una herramienta de gran influencia en las tendencias. "Internet va a tener un impacto brutal en el sector de la moda, de la misma manera que ha tenido mucho impacto en otros sectores", considera Arenaza.

Internet, el nuevo escaparate de la moda



Las revistas tradicionales e internacionalmente conocidas como Vogue, que cuentan con una amplia plantilla y una gran trayectoria, han encontrado una gran competencia en la Red. "La diferencia de Chicisimo es que el contenido es generado y priorizado por la comunidad. Se trata de inspirarse también en gente normal, como nosotras, no solo en modelos con ropa cara, cuerpos perfectos, etc ", considera Arenaza.

Hasta ahora, solo las mujeres encontraban inspiración en Chicisimo. No falta mucho para que los hombres también puedan hacerlo. Todo ello es señal de que Chicisimo funciona y es que, tal y como apunta la creadora del portal, "el ritmo de crecimiento actual es brutal, y esperamos mantenerlo durante los próximos meses. ¡Cada vez hay más gente que se anima al street style!".