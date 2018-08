Reportajes

Muxote Potolo Bat, un espacio para sonreír al mundo en la Red

A.A.

22/06/2012

La comunidad Muxote Potolo Bat propone a sus usuarios, a través de Facebook, fomentar los afectos expresando los sentimientos a través de dibujos, palabras y color.

Muxote Potolo Bat (MPB) es una ventana al optimismo, a la alegría y a la creencia de que otro mundo es posible, tal y como explica su creadora Miryam Artola. Mediante dibujos y palabras, Artola, coordinadora del área de cooperación internacional de la ONG Alboan, y sus amigos han construido una comunidad en la Red donde poder "transmitir un mensaje positivo, un abrazo, un mimo..." para hacer frente al mensaje pesimista de hoy en día, según ha explicado Artola.

Hace un año, los amigos de Artola le propusieron que hiciera algo más con los dibujos que llevaba haciendo toda la vida y es entonces cuando nació la página web Muxote Potolo Bat. Ahora, cinco personas trabajan para que MPB sea cada vez más y, de este modo, en un año de andadura, Muxote Potolo Bat ya ha conseguido más de 1.500 seguidores en Facebook y 300 suscriptores en su blog. Ahora, han lanzado también la tienda Online. "El producto es la excusa y la emoción, la expresión de esos afectos, la base", ha explicado la responsable.

"En la tienda que acabamos de estrenar ofrecemos a la gente la posibilidad de pedir una camiseta, un vinilo, una lamina... con la representación de la emoción que él mismo escoja", ha dicho Artola.

"Eeeeeegun on mundo"

La filosofía de MPB se resume en el vídeo titulado "Mensaje en una botella", que ya ha superado las 92.000 visitas en YouTube y que, tras el éxito que ha tenido y las peticiones recibidas, se va a convertir en un libro.

Para transmitir las emociones y reforzar el mundo de los sentimientos, Muxote está todos los días en Facebook. "Todos los días publicamos un dibujo de Muxote, que se supone que soy yo, y que expresa mi estado de ánimo. Todos los días tenemos razones para decir 'Eeeeeegun on mundo'", ha explicado Artola.

"Los dibujos son importantes, pero la esencia de esta propuesta es que Muxote expresa cómo se siente y la gente se suma a ese sentimiento. No es algo masivo, pero poco a poco ha ido creciendo", ha reconocido la creadora de Muxote.

"Mi trabajo me hace viajar mucho y he estado en contacto con realidades difíciles. La vida personal de cada uno también hace mucho, nadie está exento de momentos duros. Al final, MPB se ha convertido en un canal donde expresar todas esas emociones y saber que no estás solo, que hay gente ahí que cree que otro mundo es posible", ha considerado Artola.

El objetivo es hacer frente al mensaje de la realidad actual y "demostrar que somos más que una crisis, que la tristeza".