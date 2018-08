Curiosidades

Música

Osbourne y Gaga, a los que peor se entiende cuando cantan

Redacción

24/04/2014

En la encuesta realizada por Blinkbox Music a 2.000 personas también destacan Shaggy, Sean Paul, Jay Z, Rihanna y Miley Cyrus.

Según una noticia publicada por Culturaocio The Telegraph ha dado a conocer los resultados de una encuesta realizada por Blinkbox Music a más de 2.000 aficionados a la música que pretendía conocer quién es el cantante al que peor se entiende.

Superando las barreras de idiomas, los oyentes anglosajones también tienen problemas para entender lo que cantan artistas como Bob Dylan o Prince.

La lista está encabezada por Ozzy Osbourne con el 28 % de los votos de los encuestados. Le siguen Lady Gaga (22 %), Shaggy (22 %), Sean Paul (14%), Jay Z (14%), Rihanna (14%), Miley Cyrus (13%), Jimmi Hendrix (10%), Prince (9%) y Bob Dylan (8%).

La lista de las letras que peor se entienden está encabezada por 'Dancing Queen' de Abba (22%). Tras este clásico se sitúan 'We will rock you' de Queen (18%), 'Living on a prayer' de Bon Jovi (12%), y 'Like a virgin' de Madoona (12%), entre otros.